Germania-Spagna, streaming e diretta tv Rai Sport o Sky? Dove vedere Europei basket 2022

Questa sera alle ore 20.30 alla Mercedes Benz Arena di Berlino si disputerà l’incontro Germania-Spagna, valevole per la semifinale dei Campionati Europei di basket.

I tedeschi di coach Gordon Herbert, dopo essere arrivati secondi nel gruppo B, nella fase ad eliminazione diretta hanno avuto la meglio su Montenegro e Grecia, mentre gli iberici (11.a volta consecutiva in semifinale) di coach Sergio Scariolo, forte del primo posto del gruppo A, hanno eliminato invece Lituania e Finlandia.

Chi avrà la meglio, sfiderà nella finale di domenica 18 (ore 20.30), la vincente dell’altra semifinale che vedrà opposte Francia-Polonia (oggi ore 17.30).

Dove vedere Germania-Spagna in tv e streaming

L’incontro tra Germania-Spagna sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder). Per gli abbonati, le partite della competizione continentale saranno a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

In streaming sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento. Telecronaca a cura di Flavio Tranquillo, con il commento tecnico dell’ex cestista Andrea Meneghin.

Possibilità anche di seguire la sfida della “Mercedes Benz Arena” sulla piattaforma Eleven Sports: bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 9,99 euro, oppure quello annuale a 89,99 euro, valido fino al 30 giugno 2023.