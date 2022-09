Italia-Croazia, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Europei basket 2022

Questa sera alle ore 21 al Mediolanum Forum di Assago si disputerà l’incontro Italia-Croazia, valevole per la quarta giornata del gruppo C dei Campionati Europei di basket, che in classifica vede gli azzurri con una vittoria e due sconfitte, mentre i croati con due successi e un ko. Dunque una gara spartiacque per i ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco che nell’ultimo turno (giovedì 8) sfideranno la Gran Bretagna.

L’ultimo confronto diretto tra le due Nazionali risale al 28 giugno 2018 quando a Trieste l’Italia uscì sconfitta per 78-72 in un incontro per le Qualificazioni Mondiali 2019. Ricordiamo che le prime quattro squadre classificate al termine di ogni girone accederanno poi alla fase ad eliminazione diretta (ottavi di finale).

Dove vedere Italia-Croazia in tv e streaming

L’incontro tra Italia-Croazia sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder). Per gli abbonati, le partite della competizione continentale saranno a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

In streaming sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento. Telecronaca a cura di Flavio Tranquillo, con il commento tecnico dell’ex cestista Andrea Meneghin.

Possibilità anche di seguire la sfida del “Mediolanum Forum” sulla piattaforma Eleven Sports: bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 9,99 euro, oppure quello annuale a 89,99 euro, valido fino al 30 giugno 2023.

Euro 2022, Grecia-Italia 85-81: gli highlights