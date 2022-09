Italia-Gran Bretagna, streaming e diretta tv Rai Sport o Sky? Dove vedere Europei basket 2022

Questa sera alle ore 21 al Mediolanum Forum di Assago si disputerà l’incontro Italia-Gran Bretagna, valevole per la quinta ed ultima giornata del gruppo C dei Campionati Europei di basket, che in classifica vede gli azzurri con due vittorie e due sconfitte, mentre i britannici ancora senza successi ed ormai aritmeticamente eliminati. Sono tre i precedenti che hanno visto l’Italia sempre vittoriosa

Per gli azzurri di coach Gianmarco Pozzecco la qualificazione alla fase finale è già stata ottenuta, ora si dovrà capire in che posizione terminare il raggruppamento (terza o quarta) e quale sarà l’avversario degli ottavi di finale in programma sabato 10 o mercoledì 11.

Dove vedere Italia-Gran Bretagna in tv e streaming

L’incontro tra Italia-Gran Bretagna sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder). Per gli abbonati, le partite della competizione continentale saranno a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

In streaming sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento. Telecronaca a cura di Flavio Tranquillo, con il commento tecnico dell’ex cestista Andrea Meneghin.

Possibilità anche di seguire la sfida del “Mediolanum Forum” sulla piattaforma Eleven Sports: bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 9,99 euro, oppure quello annuale a 89,99 euro, valido fino al 30 giugno 2023.