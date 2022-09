Italia-Grecia, streaming e diretta tv Rai Sport o Sky? Dove vedere Europei basket 2022

Questa sera al Mediolanum Forum di Assago alle ore 21 si disputerà l’incontro Italia-Grecia, valevole per la seconda giornata del gruppo C dei Campionati Europei di basket. Nella gara d’esordio gli azzurri di coach Gianmarco Pozzecco hanno sconfitto facilmente l’Estonia per 83-62, mentre gli ellenici hanno avuto la meglio sulla Croazia con il risultato di 89-85 (Ucraina-Gran Bretagna 90-61 nell’altro incontro).

I precedenti complessivi tra le due nazionali sono 65 con i greci avanti per 40-25; ricordiamo che le prime quattro squadre classificate al termine di ogni girone accederanno poi alla fase ad eliminazione diretta (ottavi di finale).

Dove vedere Italia-Grecia in tv e streaming

L’incontro tra Italia-Grecia sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre). Per gli abbonati, le partite della competizione continentale saranno a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento. Telecronaca a cura di Flavio Tranquillo, con il commento tecnico dell’ex cestista Andrea Meneghin.

Possibilità anche di seguire la sfida del Mediolanum Forum sulla piattaforma Eleven Sports: bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 9,99 euro, oppure quello annuale a 89,99 euro, valido fino al 30 giugno 2023.