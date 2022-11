Dove vedere Reyer Venezia-Lietkabelis, streaming e diretta TV?

Domani sera, 22 Novembre, alle ore 20:00 andrà in scena al Palasport Giuseppe Taliercio il match tra Reyer Venezia e Lietkabelis, valevole per la quinta giornata di Eurocup. Attualmente le due squadre hanno lo stesso record (2 vittorie e 2 sconfitte) posizionandosi a metà classifica nel gruppo A dell’Eurocup, seconda competizione europea per importanza dopo l’Eurolega. La squadra veneta, dopo una falsa partenza nel torneo, ha rialzato la china vincendo prima in Romania a casa del Cluj e poi affermandosi contro il debole Cedevita Olimpija.

In passato le due squadre non si sono mai affrontate.

Dove vedere Reyer Venezia-Lietkabelis in tv e streaming?

La partita di Eurocup tra Reyer Venezia-Lietkabelis, con palla a due alle ore 20:00, sarà visibile su Eleven Sports. Per seguire il match basterà collegarsi al sito www.elevensport.com, registrarsi ed acquistare uno dei tipi di abbonamento che vi verranno proposti: possibilità di acquistare il singolo match, di sottoscrivere un abbonamento mensile o anche annuale.

Per il match in questione non è prevista alcuna copertura TV.