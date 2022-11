Georgia-Italia, streaming gratis e diretta tv Rai o Sky Sport? Dove vedere Qualificazioni Mondiali basket

Oggi pomeriggio alle ore 16 alla “Tbilisi Sports Palace” si disputerà il match Georgia-Italia, valevole per la seconda fase (4.a giornata) delle Qualificazioni ai Mondiali 2023 (gruppo L) di basket, che in classifica vede gli azzurri al secondo posto con cinque vittorie (Spagna, prima con sei), mentre i georgiani seguono al terzo posto con quattro successi insieme all’Islanda.

Dunque un incontro fondamentale (si qualificano le prime tre squadre) prima dello stop fino a fine febbraio quando la Nazionale italiana terminerà il loro percorso contro Ucraina (in casa) e Spagna (in trasferta).

Nella gara d’andata giocata lo scorso 27 agosto a Brescia, l’Italia ha avuto la meglio con il risultato di 91-84,; sono undici i precedenti complessivi che hanno sempre visto vincere gli azzurri.

Dove vedere Italia-Georgia in tv e streaming

Il match di Qualificazioni Mondiale 2023 tra Georgia-Italia sarà visibile Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre); per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento. La telecronaca sarà a cura di Flavio Tranquillo con il commento tecnico dell’ex cestista Davide Pessina.

L’incontro si potrà seguire anche in chiaro su Rai 3 e in streaming gratuito su RaiPlay con telecronaca di Maurizio Fanelli e il commento tecnico dell’ex cestista Sandro De Pol.

27 agosto 2022, Italia-Georgia 91-84: gli highlights