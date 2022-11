Italia-Spagna, streaming gratis e diretta tv Rai Sport o Sky? Dove vedere Qualificazioni Mondiali basket

Domani sera alle ore 21 alla “Vitrifrigo Arena” di Pesaro si disputerà il match Italia-Spagna, valevole per la seconda fase (3.a giornata) delle Qualificazioni ai Mondiali 2023 (gruppo L) di basket, che in classifica vede le due Nazionali in testa con 5 successi e una sconfitta, ricordando che tutte le squadre si sono portate avanti i risultati della prima fase.

Dunque sfida molto importante quella tra gli azzurri di Gianmarco Pozzecco e le Furie Rosse di Sergio Scariolo, dove chi avrà la meglio andrà in testa da sola; l’Italia lunedì 14 sarà impegnata a Tbilisi contro la Georgia (ore 16), per poi riprendere il cammino a fine febbraio con gli ultime due impegni contro Ucraina (in casa) e Spagna (in trasferta).

In totale sono 65 i precedenti con 40 vittorie italiane e 25 spagnole e per quella che ad oggi è la quarta sfida più giocata dagli azzurri dal 1926 dopo quelle contro Francia (101), Germania (68) e Grecia (66).

Dove vedere Italia-Spagna in tv e streaming

Il match di Qualificazioni Mondiale 2023 tra Italia-Spagna sarà visibile Sky Sport Arena (canale 204del decoder); per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento. La telecronaca sarà a cura di Flavio Tranquillo con il commento tecnico dell’ex cestista Davide Pessina.

