Mercato NBA, quale sarà il futuro di Campazzo?

L’avventura di Facundo Campazzo, playmaker argentino, in NBA sembra ormai ai titoli di coda. Dopo essersi affermato come uno dei migliori nel suo ruolo in Eurolega, Campazzo approda oltreoceano nell’estate del 2020 a corte dei Denver Nuggets. Il piccolo di 178 cm natìvo di Cordoba non impiega molto per entrare nelle rotazioni della franchigia del Colorado e farsi amare dal popolo grazie alla sua strepitosa capacità di passare ed assistere i compagni. La parentesi Nuggets si chiude nella scorsa estate, passando poi per i Dallas Mavericks. Qui, in Texas, non fa fortune giocando solo 8 partite con 10 punti totali.

Dove andrà Facundo Campazzo?

Ad oggi l’NBA sembra non esser più interessata a Facundo Campazzo, il quale è intanto ancora vincolato da un buyout con il Real Madrid. La sua più probabile prossima meta sembra essere il ritorno in Eurolega, con una offerta in sospeso per lui da parte della Stella Rossa. Il giocatore però vuole aspettare il 10 Gennaio, data della deadline per i contratti NBA garantiti fino alla fine della stagione, e continuare a sperare nel sogno NBA.