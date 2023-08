Dove vedere Mondiali basket, streaming gratis e diretta tv Rai, DAZN o Sky Sport?

Presentazione e come seguire in tv e streaming i Campionati del Mondo di basket che si disputeranno dal 25 agosto al 10 settembre e dove sarà presente anche l'Italia di coach Gianmarco Pozzecco, inserita nel gruppo A insieme ad Angola, Repubblica Domenicana e Filippine.

Dl 25 agosto al 10 settembre nelle Filippine si disputeranno i Campionati del Mondo di basket (Filippine, Indonesia e Giappone), dove al via saranno presenti 32 Nazionali, divise inizialmente in otto gruppi da quattro squadre ciascuno. Le prime due classificate avanzeranno alla seconda fase, organizzata in quattro nuovi gruppi da quattro squadre ciascuno con le prime due classificate di ogni girone accedono ai quarti di finale.

Gli azzurri di coach Gianmarco Pozzecco, sono inseriti nel gruppo A insieme ad Angola, Repubblica Domenicana e Filippine. Si comincerà venerdì 25 (ore 10) contro Angola, per poi proseguire con Repubblica Domenicana (domenica 27, ore 10) e Filippine (martedì 29, ore 14).

Mondiali basket, gli otto gruppi

Gruppo A: Angola, Repubblica Dominicana, Filippine, ITALIA

Gruppo B: Sud Sudan, Serbia, Cina, Porto Rico

Gruppo C: Stati Uniti, Giordania, Grecia, Nuova Zelanda

Gruppo D: Egitto, Messico, Montenegro, Lituania

Gruppo E: Germania, Finlandia, Australia, Giappone

Gruppo F: Slovenia, Capo Verde, Georgia, Venezuela

Gruppo G: Iran, Spagna, Costa d'Avorio, Brasile

Gruppo H: Canada, Lettonia, Libano, Francia

Dove vedere Mondiali basket in tv e streaming

Tutti i match dei Mondiali di basket saranno visibili su Sky Sport Summer (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena (ch. 204). Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Un'altra opzione sarà rappresentata dalla piattaforma DAZN per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Segui il Mondiale di basket su DAZN. Attiva ora

Gli incontri della Nazionale italiana si potranno seguire anche sulla Rai, compreso lo streaming gratuito su RaiPlay.