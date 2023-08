Mondiali basket 23: c'è un italiano fra i migliori del torneo

Manca pochissimo all'inizio della competizione iridata della palla a spicchi e la FIBA ha diramato la classifica dei trenta migliori cestisti del torneo. Fra questi c'è anche un po' di azzurro, infatti è presente il nome di un giocatore italiano che milita in NBA.

La FIBA tramite il proprio sito ha diramato la classifica dei trenta migliori giocatori dei mondiali basket 23. La rassegna iridata ospitata da Filippine, Indonesia e Giappone, non è ancora iniziata ma la federazione internazionale ha già indicato su quali cestisti bisogna puntare. La nazione più rappresentata è, neanche a dirlo, il team USA con ben sei classificati. Non manca l'Italia che conta il proprio rappresentante in dodicesima posizione.

Fontecchio fra i più attesi ai Mondiali basket 23

L'ala piccola degli Utah Jazz si piazza alla posizione numero dodici di questa speciale classifica della FIBA. L'azzurro sfiora quasi la top-ten e si piazza davanti a gente del calibro di Rudy Gobert, Nikola Vucevic, Willy e Juan Hernangomez. Da segnalare alla posizione quindici, il giocatore più alto in classifica che non milita nella NBA. Si tratta del georgiano Tornike Shengelia, ala della Virtus Bologna.

Al numero dieci dei migliori giocatori dei Mondiali basket 23 secondo la FIBA, c'è Tyrese Haliburton. Davanti al playmaker degli Indiana Pacers troviamo l'australiano Patty Mills, compagno di squadra negli Atlanta Hawks dell'ottavo in graduatoria: il serbo Bogdan Bogdanovic. Settima piazza per Dennis Schroder, Germania, e sesta per Karl-Anthony Towns, rappresentante della Repubblica Domenicana. Ai piedi del podio ci sono lo statunitense Jalen Brunson, quinto, e il finlandese Lauri Markkanen, quarto. Medaglia di bronzo per Anthony Edwards, guardia degli USA; argento per il palymaker del Canada Shai Gilgeous-Alexander. Al primo posto c'è lo sloveno Luka Doncic.