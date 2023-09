Antetokounpo lascia i Bucks?: "Devo fare di tutto per vincere, se c'è una possibilità migliore per me devo accoglierla"

La stella dei Milwaukee Bucks spaventa i propri tifosi. In un'intervista, il classe 1994 ha lasciato intendere che ha intenzione di cogliere qualsiasi opportunità che gli consenta di conquistare nuovi titoli NBA. Numerose franchigie sono interessate a firmare il talento greco.

Sempre più voci portano al centro del mercato Giannis Antetokounpo, ala dei Milwaukee Bucks. Il campione greco ha parlato ai microfoni del podcast 48 minutes sulla piattaforma Bleav, facendo intendere che le sue ambizioni di vittoria superano le possibilità di diventare una leggenda della franchigia del Wisconsin.

Antetokounpo: "Sono un Bucks, ma ho voglia di vincere e lottare per il titolo"

Queste le parole del cestita greco: "Finchè scendiamo in campo, giochiamo ogni partita al massimo e ci sacrifichiamo tutti per raggiungere un obiettivo comune, io mi vedo a Milwaukee per il resto della carriera. Tuttavia, nel momento in cui vedo che altre persone non sono dedite alla causa, come la vittoria del titolo, allora non sono più convinto di rimanere qui a vita. Sono un vincente e voglio cogliere ogni opportunità possibile per portare a casa il campionato NBA."

Già in precedenti interviste il giocatore aveva lasciato intendere che il suo futuro nei Bucks non fosse così certo. Successivamente alla conquista del suo secondo trofeo MVP nella stagione 2019-2020, Antetokounpo aveva firmato un contratto di 5 anni, pari a 228 milioni di dollari. Nel 2025-2026, sarà valida la player option per estendere la durata del vincolo contrattuale, ma ad oggi tutto dipenderà dai progetti di vittoria della franchigia.