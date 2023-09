Germania-Serbia, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere finale Mondiali basket

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match Germania-Serbia, valevole per la finale del Mondiale di basket. In semifinale le due Nazionali hanno sconfitto rispettivamente USA e Canada, sovvertendo i pronostici della vigilia che le vedeva sfavoriti.

Domani pomeriggio alle ore 14.40 italiane (le 20.40 locali) alla "Mall of Asia Arena" di Manila (Filippine) si disputerà il match Germania-Serbia, valevole per la finale del Mondiale di basket. Dopo aver passato la fase a gironi, nei quarti e in semifinale, i teutonici hanno avuto la meglio su Lettonia e USA, mentre i serbi hanno sconfitto Lituania e Canada.

La Serbia è alla sua seconda finale, dopo la sconfitta nel 2014 per mano degli statunitensi, invece per la Germania si tratta della prima volta in assoluto.

Dove vedere Germania-Serbia in tv e streaming

Il match Germania-Serbia, sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder). Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

