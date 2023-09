Italia-Portorico, streaming gratis e diretta in chiaro? Dove vedere Mondiali basket

Presentazione e come seguire in tv e streaming, il match dell'Italbasket che affronterà il Portorico (domenica 3 settembre ore 10), valevole per la seconda giornata (gruppo I) della seconda fase del Mondiale di basket. Chi vincerà accederà ai quarti di finale.

Questa mattina alle ore 10 (le 16 locali) all'"Araneta Colliseum"di Quezon City (Filippine) si disputerà il match Italia-Portorico valevole per la seconda giornata (gruppo ) della seconda fase dei Mondiali di basket.

La classifica del raggruppamento vede tutte le squadre con quattro punti (anche Serbia e Repubblica Domenicana che si sfideranno alle ore 14) e dunque le vincenti dei rispettivi incontri si qualificheranno ai quarti di finale dove sfideranno Usa o Lituania (entrambe con otto punti e che si incontreranno alle ore 14.40). Gli azzurri arriveranno primi, ovviamente vincendo e se la stessa cosa farà la Serbia, se invece dovesse vincere la Repubblica Domenicana, Italia secondi (perso lo scontro diretto nel primo girone).

Dove vedere Italia-Portorico in tv e streaming

Il match Italia-Portorico, sarà visibile in chiaro su Rai 2, compreso lo streaming gratuito su RaiPlay. Possibilità di seguire l'Italbasket anche su Sky Sport Summer (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre). Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

