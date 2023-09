Italia-USA, streaming gratis e diretta in chiaro? Dove vedere Mondiali basket

Presentazione e come seguire in tv e streaming, il match dell'Italbasket che affronterà gli USA (martedì 5 settembre ore 14.40), valevole per i quarti del finale del Mondiale di basket. Chi avrà la meglio affronterà in semifinale la vincente di Germania-Lettonia.

Martedì 5 settembre alle ore 14.40 italiane (le 20.40 locali) alla "Mall of Asia Arena" di Manila (Filippine), valevole per i quarti del finale del Mondiale di basket.

Nella seconda fase gli azzurri hanno terminato il loro raggruppamento al primo posto grazie alle vittorie contro Serbia e Portorico, mentre gli statunitensi sono arrivati secondi: decisiva la sconfitta contro la Lituania.

I precedenti complessivi tra le due Nazionali sono 27,con gli USA avanti per 18-9: l'ultimo vittoria dell'Italia, risale al 3 agosto 2004 (amichevole a Colonia) con il risultato di 95-78, con Pozzecco in campo da giocatore. Chi avrà la meglio affronterà in semifinale (venerdì 8) la vincente dell'altro quarto che vedrà opposte Germania-Lettonia.

Dove vedere Italia-USA in tv e streaming

Il match Italia-USA, sarà visibile in chiaro su Rai 2, compreso lo streaming gratuito su RaiPlay. Possibilità di seguire l'Italbasket anche su Sky Sport Summer (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre). Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Ultima opzione sarà rappresentata dalla piattaforma DAZN per poter vedere l'incontro è necessario scaricare l'App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.