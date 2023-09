LeBron James vuole giocare le Olimpiadi di Parigi 2024

LeBron James, secondo quanto riportato da Athletics vorrebbe un terza medaglia d'oro olimpica a Parigi 2024. Il 5 volte campione Nba avrebbe contattato giocatori di grosso calibro, protagonisti della lega americana per sollecitare l'interesse all'evento a cinque cerchi. L'obiettivo sarebbe quello di mettere insieme una sorta di "Dream team Usa" che riporti a casa il successo in un grande evento FIBA dopo le Olimpiadi di Londra 2012.

Secondo il magazine statunitense Stephen Curry, Kevin Durant, Jayson Tatum, Draymond Green e il suo compagno ai LA Lakers Anthony Davis sarebbero interessati all'argomento. Ricordiamo che LeBron James ha vinto un totale di tre medaglie olimpiche con gli Stati Uniti. La prima ad Atene 2004, quando era ai suoi primi passi Nba, conquistando il bronzo. Poi ci furono i successi di team Usa a Pechino 2008 e a Londra 2012, con titolo di Mvp annesso. Una quarta medaglia olimpica sarebbe sicuramente una consolazione per James, che negli ultimi anni sta faticando a lottare per il titolo Nba.

Ricordiamo che quest'anno gli Usa hanno giocato il Mondiale in Asia, per la precisione in Indonesia e nelle Filippine per la fase finale, non portando a casa neppure una medaglia. I ragazzi di Steve Kerr hanno infatti perso la semifinale di un incollatura contro la terribile Germania di Gordon Herbert. I tedeschi si sono poi laureati campioni del mondo mentre a team Usa toccava provare a tamponare la ferita provando a vincere una medaglia di bronzo. Un grande Canada però gli statunitensi hanno trovato sulla loro strada e hanno quindi dovuto dire addio anche al metallo meno pregiato. Chissà che James non si sia sentito in qual he modo 'tradito' dai compagni e che non voglia rivendicare qualcosa già nel prossimo anno. Ricordiamo che, nel 2024, l'intramontabile sua maestà LeBron avrà la bellezza di 40 anni.