Olimpia Milano-Napoli, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere finale Coppa Italia basket

Presentazione e come seguire in tv e streaming la finale di Coppa Italia tra Milano-Napoli, che si disputerà oggi pomeriggio alle ore 17.45 alla "Inalpi Arena" di Torino. In semifinale le due squadre hanno battuto rispettivamente Venezia e Reggio Emilia.

Oggi pomeriggio alle ore 17.45 alla "Inalpi Arena" di Torino sarà in programma il match tra Olimpia Milano-Napoli, valevole per la finale di Coppa Italia di basket.

La squadra di coach Ettore Messina in queste Final Eight ha sconfitto piuttosto facilmente Trento e Venezia rispettivamente 80-57 e 100-77, mentre quella del croato Igor Miličić, vera sorpresa della manifestazione, prima ha sconfitto la Virtus Bologna per 82-71 e poi Reggio Emilia per 87-78 (rimontando da -12) dopo un overtime.

In questa stagione le due squadre si sono affrontate in campionato lo scorso 8 ottobre nel capoluogo campano, con successo dei padroni di casa per 77-68; la gara di ritorno si disputerà a Milano il prossimo 24 marzo. L'Olimpia può diventare la squadra con più Coppe Italia nella storia: sarebbero nove in caso di successo. Napoli invece torna in finale a distanza di 18 anni, quando ottenne l'unica vittoria nella manifestazione Nazionale: nel 2006 grazie alla vittoria sulla Virtus Roma.

Dove vedere Olimpia Milano-Napoli in tv e streaming

La finale di Coppa Italia tra Olimpia Milano-Napoli sarà visibile in diretta tv e in chiaro sul canale DMAX (numero 170 del decoder Sky e 52 del digitale terrestre) e su Eurosport (canale 211 del decoder Sky). Altra opzione sarà anche quella di canale Nove (numero 149 del decoder Sky e 9 del digitale terrestre). L’alternativa è lo streaming, con tutte le partite, su eurosport.it, Discovery+, SkyGo e DAZN.

8 ottobre 2023, Napoli-Olimpia Milano 77-68: gli highlights