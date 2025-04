Intervista esclusiva ad Ario Costa: "Pesaro un solo obiettivo, la salvezza!”

Intervista esclusiva ad Ario Costa, ex giocatore storico della Victoria Libertas Pesaro con oltre 430 presenze e più di 2500 punti nel mondo del basket. Attualmente è Presidente della stessa Victoria Libertas Pesaro. Di seguito le parole di Ario Costa in merito alla stagione della propria squadra e non solo, di tutto il movimento cestistico nazionale.

Ario Costa, partiamo, anzi ripartiamo dalla prestigiosa vittoria della Victoria Libertas Pesaro contro Brescia. Grande prestazione e grande risultato?

Di sicuro la vittoria contro Brescia ha un grande valore, sia per la classifica che per il morale. Soprattutto per l'autostima che dobbiamo avere per credere ancora nella salvezza, assolutamente alla nostra portata. Proprio dalla partita contro Brescia abbiamo capito che ce la possiamo fare.

Prossimo impegno si chiama Trento, serve una vittoria fuori casa per tirarsi fuori dalle sabbie mobili.

Per Pesaro ogni partita è fondamentale. Dobbiamo pensarla in questo modo, solo così riusciremo a replicare il grande risultato ottenuto contro Brescia. Giocare in casa o in trasferta deve essere indifferente.

Cosa è mancato quest'anno a Pesaro, forse un pò di continuità durante i 40' di gioco?

In questa stagione per noi sono andate male delle scelte iniziali e ci siamo ritrovati a dover rimediare. Quando si devono "tappare i buchi" non è mai semplice prendere la scelta più idonea, perchè hai poco tempo per scegliere. Se non si riesce a lavorare con serenità e continuità diventa tutto più difficile. Certamente in qualche partita abbiamo avuto degli alti e bassi clamorosi.

Da chi si aspettava di più Ario Costa e chi invece la sta sorprendendo positivamente?

Di solito non faccio valutazioni singole ma di squadra, proprio per questo dico che sono mancati un pò tutti. Con questa affermazione non penso di sbagliare.

Obiettivo concreto di Pesaro attualmente?

Per Pesaro non penso ci siano obiettivi diversi da quello della salvezza. Anzi affermo con certezza e fermezza che l'unico obiettivo è quello di salvarci. Nella speranza di poterlo fare senza troppi patemi d'animo da qui alla fine.

Chi vede favorita per lo Scudetto?

Nella lotta al tricolore non vedo l'inserimento di qualche squadra outsider. Nella mia testa e nella mia previsione le favorite rimangono sempre le stesse: Virtus Bologna e Milano. Penso che alla fine saranno loro a giocarsi la vittoria finale.

La Nazionale Italiana, che consiglio si sente di dare per migliorare il movimento?

Difficile dare un consiglio alla Nazionale Italiana. L'unica cosa che posso dire è che la Nazionale e tutto il movimento cestistico italiano hanno bisogno semplicemente di vincere. Il resto conta poco, serve vincere per dare fiducia ed armonia a tutto l'ambiente.

Anticipiamo i tempi, progetti per il futuro in casa Pesaro?

In questo momento si parla di presente e non di futuro, è inevitabile che sia così, non potrebbe essere altrimenti vista la situazione di classifica. Tutto dipenderà proprio dal risultato finale del campionato in corso, per cui ogni possibile previsione al momento è in stand-by.