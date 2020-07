Virtus Bologna: ufficializzato il calendario di Eurocup

Nel tardo pomeriggio di ieri, l’Eurocup ha ufficializzato il calendario dei quattro gironi formati da sei squadre ciascuno e dove ai nastri di partenza ci saranno quattro squadre italiane: Umana Reyer Venezia, Germani Brescia, Aquila Basket Trento e naturalmente la Segafredo Virtus Bologna.

La squadra emiliana di coach Aleksandar Djordjevic ricordiamo, è stato sorteggiata nel gruppo C insieme ai russi del Lokomotiv Kuban, i lituani del Lietkabelis Panevezys, i francesi del Monaco, i belgi dell’Antwerp e Andorra. L’esordio della competizione avverrà mercoledì 30 settembre sul campo del Liektabelis Panevezys alle ore 19 locali (le ore 18 in Italia), mentre il debutto casalingo (al PalaFiera) avverrà la settimana successiva (mercoledì 7 ottobre) contro il Lokomotiv Kuban che nelle ultime tre stagioni in Eurocup ha sempre fatto bene con una finale conquistata e persa contro i turchi del Darussafaka più una semifinale e un quarto di finale.

Di seguito il calendario completo di tutte le giornate che vedranno impegnate la Virtus Bologna.

Virtus Bologna, calendario completo Eurocup

Gruppo C

1° giornata: Lietkabelis Panevezys-Virtus Segafredo Bologna, mercoledì 30 settembre, ore 19.00 (local time)

2° giornata: Virtus Segafredo Bologna-Kuban, mercoledì 7 ottobre, ore 20.30

3° giornata: Andorra-Virtus Segafredo Bologna, martedì 13 ottobre, ore 20.00

4° giornata: Virtus Segafredo Bologna– AS Monaco, mercoledì 21 ottobre, ore 21.00

5° giornata: Antwerp-Virtus Segafredo Bologna, martedì 27 ottobre, ore 20.00

6° giornata: Virtus Segafredo Bologna-Lietkabelis Panevezys, mercoledì 4 novembre, ore 20.30

7° giornata: Kuban-Virtus Segafredo Bologna, mercoledì 11 novembre, ore 20.00 (local time)

8° giornata: Virtus Segafredo Bologna-Andorra, martedì 17 novembre, ore 20.30

9° giornata: Monaco-Virtus Segafredo Bologna, mercoledì 9 dicembre, ore 19.00

10° giornata: Virtus Segafredo Bologna-Antwerp, mercoledì 16 dicembre, ore 20.30