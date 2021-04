EuroCup, dove vedere Virtus Bologna-Unics Kazan: streaming e diretta tv in chiaro?

Il match Virtus Bologna-Unics Kazan, valido come gara 3 della semifinale di EuroCup 2020/21, si gioca mercoledì 14 aprile alle ore 20.45 nella Virtus Segafredo Arena di Bologna. In gara 1 il quintetto di Aleksandar Djordjevic ha avuto la meglio sui russi per 80-76 trascinata da uno strepitoso Milos Teodosic, autore di 27 punti, 6 rimbalzi, 5 assist, 10 falli subiti. In gara 2 a Kazan i russi hanno vinto 85-81 nonostante una grande rimonta degli emiliani nell’ultimo quarto. In caso di vittoria nella bella la squadra italiana approderà nella finale della competizione europea e sarà automaticamente qualificata alla prossima Eurolega.



Dove vedere Virtus Bologna-Unics Kazan semifinale EuroCup, streaming gratis e diretta tv Eurosport?

La sfida Virtus Bologna-Unics Kazan non sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 HD (canale 211 del decoder Sky) ma solo in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.35. L’incontro della Virtus Segafredo Arena potrà essere visto sempre in streaming anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player. Gara 3 tra la squadra italiana e quella spagnola sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport. Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro potrà seguirlo in diretta radiofonica su Nettuno Bologna Uno. Inoltre sarà possibile collegarsi sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter della Virtus Bologna per seguire in diretta gli aggiornamenti live del match.