EuroCup 2021-22: sorteggiati i due gironi di regular season

La ventesima edizione della EuroCup di basket, al via il prossimo 20 ottobre, ha ufficialmente alzato il sipario. Nella tarda mattinata la nuova versione della seconda competizione cestistica per club per importanza organizzata dalla Euroleague Basketball ha infatti preso forma con la cerimonia di sorteggio dei due gironi all’italiana (da dieci squadre ciascuno) della regular season. L’estrazione interessava anche tre squadre italiane: la Virtus Segafredo Bologna, l’Umana Reyer Venezia e la Dolomiti Energia Trento. Quest’ultima, sorteggiata nel girone A, se la dovrà vedere con gli spagnoli del MoraBanc Andorra e della Juventut Badalona, i russi del Lokomotiv Kuban Krasnodar, i serbi del Partizan Belgrado, i lituani del Lietkabelis Panevezys, i francesi del Boulogne Metropolitans 92, i turchi del Turk Telekom Ankara, i tedeschi dell’Hamburg Tower ed i polacchi dello Slask Wroclaw.

La Virtus Segafredo Bologna e l’Umana Reyer Venezia, inserite nel girone B, incontreranno gli spagnoli del Valencia Basket e della Herbalife Gran Canaria, i greci del Promitheas Patrasso, i montenegrini del Buducnost Voli Podgorica, gli sloveni del Cedevita Olimpija Lubiana, i francesi della JL Bourg-en-Bresse, i tedeschi del Ratiopharm Ulm ed i turchi del Frutti Extra Bursaspor. Al termine della regular season (18 giornate) prevista per il 6 aprile 2022 le prime otto classificate di ciascun gruppo accederanno alla fase ad eliminazione diretta. Ottavi di finale (19-20 aprile 2022), quarti di finale (26-27 aprile 2022) e semifinali (3-4 maggio) di disputeranno in gara unica in casa della squadra con il miglior ranking stagionale. Non sono ancora stati resi noti il luogo e la data della finale.

EuroCup, girone A: il programma della prima giornata

Hamburg Towers vs Partizan Belgrado

Lokomotiv Kuban Krasnodar vs MoraBanc Andorra

Dolomiti Energia Trento vs Juventut Badalona

Turk Telecom Ankara vs Boulogne Metropolitans 92

Slask Wroclaw vs Lietkabelis Panevezys

EuroCup, girone B: il programma della prima giornata

Frutti Extra Bursaspor vs Virtus Segafredo Bologna

JL Bourg-en-Bresse vs Umana Reyer Venezia

Herbalife Gran Canaria vs Cedevita Olimpija Lubiana

Valencia Basket vs Promitheas Patrasso

Ratiopharm Ulm vs Buducnost Voli Podgorica