Dove vedere Virtus Bologna-Umana Venezia: streaming e diretta tv EuroCup

Questa sera alle ore 20.30 al al PalaDozza di Piazza Azzarita si disputerà il match Virtus Bologna-Umana Venezia, valevole per la quinta giornata del gruppo B di EuroCup che in classifica le due squadre con quattro punti frutto di due successi e due sconfitte ma con percorsi differenti. La squadra di coach Sergio Scariolo ha vinto le prime due gare, per poi incappare in due ko consecutive, mentre quella di Walter De Raffaele ha ottenuto la vittoria nel primo ed ultimo incontro, uscendo sconfitta nella seconda e terza.

In questa stagione ci sono stati già match tra felsinei e lagunari con vittorie in entrambe le occasioni di Bologna: 72-71 nella semifinale di Supercoppa italiana all’Unipol Arena (20 settembre) che ha visto poi il trionfo proprio delle V Nere sull’Olimpia Milano (80-74 il finale) e in campionato sul campo dei veneti (84-65 il 10 ottobre).

Gli arbitri del derby italiano saranno lo spagnolo Leandro Lezcano, il montenegrino Igor Dragojevic e il turco Celik Huseyin.

Ricordiamo che in EuroCup partecipano venti squadre inserite in due gironi all’italiana da dieci squadre ciascuno con le prime otto di ciascun gruppo che avanzano al turno successivo a eliminazione diretta. Le ultime due classificate di ciascun girone vengono eliminate, mentre ottavi, quarti, semifinali e finale si giocano con gara secca.

Dove vedere Virtus Bologna-Umana Venezia in tv e streaming

Il match valevole per la quarta giornata della regular season di EuroCup tra Virtus Bologna-Umana Venezia con palla a due alle ore 20.30, sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma Sky, disponibile su satellite e fibra ottica) con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e il commento tecnico di coach Marco Crespi.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

L’incontro dei felsinei si potrà vedere anche su Eleven Sports che ha acquisito i diritti della manifestazione europea: per farlo bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

Per chi non avesse la possibilità di vedere il match in tv o streaming, potrà seguirlo in diretta radiofonica su Nettuno Bologna Uno ( Bologna 97.0 FM, Casalecchio di Reno 96.7 FM, Imola 96.8 FM).

Semifinale Supercoppa italiana 2021Virtus Bologna-Umana Venezia 72-71: gli highlights