Dove vedere Olimpia Milano-ASVEL Villerbaunne: match Eurolega basket, oggi 9 ottobre

Questa sera alle ore 20.45 al Mediolanum Forum di Assago, si disputerà il match tra Olimpia Milano-ASVEL Villerbaunne, valevole per la seconda giornata della regular season di Eurolega. Nel turno d’esordio la squadra di coach Ettore Messina è riuscita ad espugnare il campo del Bayern Monaco per 79-78 (dopo un tempo supplementare) grazie ad una tripla Shields a nove secondi falla fine.

Per la formazione francese del coach T.J.Parker il fratello dell’ex stella Nba Tony attuale proprietario del club, l’avventura europea è iniziata con una sconfitta di misura (65-63) sul campo del Valencia.

Per quanto riguarda i rispettivi campionati nazionali, i lombardi hanno cominciato con due vittorie in altrettante gare (a Reggio Emilia e in casa contro Treviso), mentre i transalpini hanno vinto solamente una gara su tre (Chalon-Reims in trasferta). Complessivamente sono sette i precedenti tra le due squadre con le scarpette rosse avanti per 5-2; nell’unica gara disputata la scorsa stagione (a Milano non si giocò causa Covid-19), l’ASVEL vinse davanti al proprio pubblico (13 dicembre 2019) per 89-82.

Gli arbitri del match saranno il tedesco Robert Lottermoser, il portoghese Sergio Silva e il britannico Eduard Udyanskyy, mentre a livello statistico Sergio Rodriguez ha una striscia aperta di 24 tiri liberi messi a segno consecutivamente ed almeno una tripla realizzata negli ultimi 14 match.

Questa le parole di Jeff Brooks alla vigilia dell’incontro: “Sarà un’altra battaglia: siamo felici di giocare una partita di EuroLeague in casa, è entusiasmante. Quello che dovremo fare è giocare duro, farlo per 40 minuti, e divertirci. L’obiettivo, venendo da una prima parte di stagione promettente, è continuare a migliorare“.

Dove vedere Olimpia Milano-ASVEL Villerbaunne, oggi 9 ottobre

Il match valevole per la seconda giornata di Eurolega, Olimpia Milano-ASVEL Villerbaunne, con palla a due alle ore 20.45, sarà visibile dalle ore 20.40 in diretta solamente su Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dell’Olimpia Milano si potranno seguire minuto per minuto, gli aggiornamenti live del match.