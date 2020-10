Questa sera alle ore 20.45 al Mediolanum Forum di Assago, di disputerà il match di Eurolega tra Olimpia Milano-Real Madrid, valevole per la quarta giornata di regular season. In classifica la squadra lombarda di coach Ettore Messina si trova nel gruppone delle seconde a quattro punti (primo lo Zalgiris Kaunas) con due vittorie e una sconfitta, con quest’ultima arrivata nel turno infrasettimanale sul campo dei greci del Panathinaikos per 86-75; gli spagnoli del coach Pablo Laso, alla decima stagione con le Merengues, dopo le prime due sconfitte, mercoledì sera fa ha sconfitto in casa una rimaneggiata Khimki Mosca per 94-85.

I precedenti tra le due squadre in campo europeo sono complessivamente 32 con il bilancio a favore dei madrileni che conducono per 23-9 e dove vengono da una striscia di 14 match consecutivi vinti; l’ultimo incontro si è giocato lo scorso marzo poco prima della chiusura della stagione, con vittoria del Real per 78-73. L’ultimo successo dell’Olimpia risale alla stagione 2008-09 con il risultato di 70-61 grazie a 23 punti di Marco Mordente.

Il grande ex di giornata sarà il playmaker spagnolo Sergio Rodriguez che ha giocato nella capitale spagnola per sei stagioni (2010-16) vincendo tre campionati spagnoli, quattro Coppe del Re, tre Supercoppe di Spagna, un Eurolega e una Coppa Intercontinentale.

Gli arbitri del match saranno il croato Damir Javor, il ceco Robert Vyclicky e il polacco Marcin Kovalski.

Dove vedere Olimpia Milano-Real Madrid: diretta streaming Eurolega

Il match valevole per la quarta giornata della regular season di Eurolega tra Olimpia Milano-Real Madrid con palla a due alle ore 20.45, non sarà visibile in tv, ma solamente in diretta su Eurosport Player (collegamento ore 20.30), il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dell’Olimpia Milano saranno possibili seguire in diretta gli aggiornamenti live del match.