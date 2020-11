Questa sera alle ore 20.05 alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv, Maccabi-Olimpia Milano si sfideranno per l’undicesima giornata della regular season di Eurolega. Gli israeliani del coach greco Giannis Sfairopoulos sono delle poche squadre che hanno disputato tutti gli incontri come da calendario, ma in classifica sono al 14° posto con solo se punti e dove la scorsa settimana sono usciti sconfitti dalla doppia trasferta spagnola contro Real Madrid e Valencia, che hanno complicato non poco il percorso verso la zona playoff.

Discorso diverso per la formazione lombarda di coach Ettore Messina che in solo sette match giocati si trova con otto punti, a solo due punti dai playoff, ma soprattutto con tre match da recuperare e il morale alto per la nona vittoria in altrettante partite di campionato e per il bel successo di venerdì scorso al Forum contro lo Zalgiris Kaunas per 89-85

Queste le parole dell’allenatore dell’Olimpia, alla vigilia della gara: “Giochiamo contro una grande squadra che per tradizione, capacità dei suoi giocatori e mentalità del suo allenatore, è da considerare come una delle candidate a raggiungere le Final Four. Il Maccabi ha tante risorse per cui è difficile pensare ad un’area da controllare per vincere la partita. Potremmo farlo solo giocando di squadra sia in attacco che in difesa”.

Sono 17 i precedenti a Tel Aviv con i padroni di casa in vantaggio per 14-3: nell’ultimo match disputato la scorsa stagione ci fu la vittoria del Maccabi per 69-63, grazie ai 22 punti di Scottie Wilbekin e alla doppia doppia di Othello Hunter, che mise a referto 14 punti e altrettanti rimbalzi. Gli arbitri della gara saranno lo spagnolo Juan Carlos Garcia, il croato Damir Javor e il francese Mehdi Difallah.

Dove vedere Maccabi-Tel Aviv-Olimpia Milano: diretta streaming Eurolega

Il match valevole per l’undicesima giornata della regular season di Eurolega tra Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano con palla a due alle ore 20.05, non sarà visibile in tv, ma solamente in diretta su Eurosport Player (collegamento ore 19.50), il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dell’Olimpia Milano saranno possibili seguire in diretta gli aggiornamenti live del match.