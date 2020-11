Dove vedere Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas: diretta tv e streaming Eurolega

Questa sera alle ore 20.45 al Mediolanum Forum di Assago, Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas si affronteranno per la 10.a giornata della regular season di Eurolega. In classifica la squadra di coach Ettore Messina ha ottenuto sei punti in sei gare, mentre i lituani del coach austriaco Martin Schiller ne hanno conquistati dieci, ma in nove match, ma vengono da tre sconfitte consecutive.

I lombardi, che nelle prossime settimane recuperare tre partite, dopo la sconfitta casalinga di mercoledì sera contro la Stella Rossa Belgrado, non possono permettersi ulteriori passi falsi per non staccarsi troppo dalla zona playoff, grande obiettivo stagionale e che in casa milanese manca ormai da tanto tempo. L’uomo principale su cui puntare sarà presumibilmente lo spagnolo Sergio Rodriguez che in campo europeo fino ad ora è stato il giocatore più costante con una media di 14 punti, 3.2 rimbalzi e 4.5 assist a partita. Dall’altra parte bisognerà fare attenzione a Marius Grigonis che ha una media di 15.6 punti, 2.6 rimbalzi e 2.4 assist a partita, ricordiamo tra l’altro che lo Zalgiris è attualmente la migliore la squadra della regular season per quanto riguarda il tiro da tre punti (40,9%) e dalla lunetta (89%).

I precedenti complessivi tra le due squadre sono diciassette con gli ospiti avanti per 10-7 (8-4 in Eurolega); gli arbitri dell’incontro saranno lo spagnolo Emilio Perez, il ceco Sasa Petek e il portoghese Sergio Silva.

Dove vedere Olimpia Milano-Zalgiris in tv e streaming

Il match valevole per la 25.a giornata di Eurolega tra Olimpia Milano-Zalgiris con palla a due alle ore 20.45, sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 HD (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.35.

L’incontro potrà essere visto sempre in streaming anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.

Il match tra la squadra italiana e quella lituana sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2 HD.