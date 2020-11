Dove vedere Valencia-Olimpia Milano: match Eurolega, oggi 6 novembre

Questa sera alle ore 21 al Palazzo dello Sport LaFonteta (a porte chiuse), si disputerà il match Valencia-Olimpia Milano, valevole per la settima giornata di Eurolega. In classifica entrambe le squadre si trovano a sei punti ma gli spagnoli hanno giocato cinque match, mentre i lombardi, che hanno saltato le ultime due gare per problemi di giocatori positivi dei loro avversari, solamente quattro. Nell’ultima partita disputata lo scorso 16 ottobre, c’era stata la vittoria casalinga contro il Real Madrid per 78-70.

Il Valencia di coach Jaume Ponsarnau nella Liga stanno avendo un andamento altalenante, visto che dopo otto giornate hanno ottenuto otto punti e si trovano a dieci punti dalla capolista Real Madrid (una partita in più), invece discorso diverso per gli uomini di Ettore Messina che alla sesta giornata della Serie A sono imbattuti e si trovano dunque in testa alla classifica in solitaria. I quaranta minuti di stasera saranno molto importanti in chiave playoff anche se alla fine della regular season manca tantissimo, ma questi ipotetici scontri diretti a fine stagione potrebbero essere decisivi. Per l’Olimpia da oggi inizierà il tour de force europeo visto che dopo la trasferta iberica, la settimana prossima sarà impegnata due volte in Russia (Zenit e Khimki), e la settimana dopo altre due volte in casa (Stella Rossa e Zalgiris). Coach Messina riavrà a disposizione Vlado Micov, giocatore molto importante e che darà la possibilità di fare più rotazioni durante la gara; per quanto riguarda il Valencia, sarà assente Vanja Marinkovic per un infortunio alla spalla destra.

Sono tre i precedenti in terra spagnola nella nuova Eurolega, con i lombardi sempre vittoriosi: l’11 novembre 2010 69-80, il 15 novembre 2017, 98-103 dopo due supplementari, mentre lo scorso 5 marzo 81-83 con tripla vincente di Micov sulla sirena.

Gli arbitri del match saranno il greco Christos Christodoulou, il croato Damir Javor e il tedesco Robert Lottermoser.

Dove vedere Valencia-Olimpia Milano, oggi 6 novembre

Il match valevole per la settima giornata di Eurolega, Valencia-Olimpia Milano, con palla a due alle ore 21, sarà visibile in diretta dalle 20.50 solamente su Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dell’Olimpia Milano si potranno seguire minuto per minuto, gli aggiornamenti live del match.