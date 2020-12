Dove vedere Barcellona-Olimpia Milano: streaming e diretta tv Eurolega?

Questa sera alle ore 20.45 al Palau Blaugrana si disputerà il match tra Barcellona-Olimpia Milano, valevole per la 13.a giornata della regular season di Eurolega. La formazione spagnola del coach lituano Šarūnas Jasikevičius si trova in testa con 18 punti, mentre i lombardi di coach Ettore Messina (una gara in meno) sono al quarto posto insieme ad altre quattro squadre con a 14 punti per una classifica molto compatta, e l’incontro di oggi sarà molto importante in ottica playoff.

Martedì scorso sia i blaugrana che le scarpette rosse hanno disputato un match di recupero con i primi che hanno perso in casa contro i greci dell’Olympiakos per 96-88, invece i secondi hanno vinto sul campo del Khimki Mosca per 102-93.

I precedenti complessivi dal 2000 ad oggi sono 14, con gli iberici in vantaggio per 8-6 (5-2 al Palau); nella scorsa stagione questo match si disputò il 7 febbraio con vittoria catalana per 84-80. Nella scorsa stagione questo incontro si è disputato il 7 febbraio con vittoria catalana per 84-80. Gli arbitri della gara saranno il tedesco Robert Lottermoser, il lettone Olegs Latisevs e il lituano Gytis Vilius.

Dove vedere Barcellona-Olimpia Milano, 13.a giornata Eurolega

Il match valevole per la tredicesima giornata della regular season di Eurolega tra Barcellona-Olimpia Milano con palla a due alle ore 20.45, non sarà visibile in tv, ma solamente in diretta su Eurosport Player (collegamento ore 20.30), il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dell’Olimpia Milano saranno possibili seguire in diretta gli aggiornamenti live del match.