Dove vedere Olimpia Milano-Panathinaikos: diretta tv e streaming Eurolega

Questa sera alle ore 20.45 al Mediolanum Forum di Assago, Olimpia Milano-Panathinaikos si affronteranno per la 12.a giornata della regular season di Eurolega. In classifica la squadra di coach Ettore Messina ha ottenuto sei vittorie in nove gare, mentre quella greca di coach Georgios Vovoras, solamente tre successi in dieci match. Entrambe hanno giocato martedì sera un incontro di recupero con risultati totalmente diversi: i milanesi hanno dominato l’Alba Berlino prevalendo per 75-55 (terza vittoria in fila), mentre gli ateniesi sono usciti sconfitti pesantemente per 97-73 dal campo del Villeurbaunne, quarto ko negli ultimi cinque match e dove in trasferta ha subito quattro sconfitte consecutive subendo sempre minimo 93 punti.

Nell’Eurolega moderna i precedenti complessivi tra le due squadre sono 18, con gli ellenici avanti per 12-6; nella scorsa stagione le scarpette rosse si imposero per 96-87 con 22 punti di Sergio Rodriguez. Gli arbitri della gara saranno lo spagnolo Miguel Angel Perez, il croato Sreten Radovic e lo sloveno Milan Nedodovic.

Queste le parole di Ettore Messina alla vigilia dell’importante sfida: “Affrontiamo una squadra molto profonda e di grande talento fisico oltre che ben organizzata. Appena la scorsa settimana ha giocato una grande partita contro il Bayern e finora ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto. Arriva a Milano con tre nostri ex giocatori che saranno fortemente motivati a fare bene. Per noi rimbalzi e difesa uno contro uno saranno assolutamente cruciali per provare a vincere questa gara“.

Dove vedere Olimpia Milano-Panathinaikos in tv e streaming

Il match valevole per la 25.a giornata di Eurolega tra Olimpia Milano-Panathinaikos con palla a due alle ore 20.45, sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 HD (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.35.

L’incontro potrà essere visto sempre in streaming anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.

Il match tra la squadra italiana e quella greca sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2 HD.