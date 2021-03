Baskonia-Olimpia Milano: streaming e diretta tv Eurosport? Dove vedere Eurolega

Oggi alle ore 19 all’Arena Fernando Buesa Arena di Vitoria-Gasteiz (Spagna) si disputerà il match Baskonia-Olimpia Milano, valevole per la 31.a giornata della regular season di Eurolega che vede in classifica i lombardi di coach Ettore Messina al secondo posto con 38 punti insieme a CSKA Mosca (una gara in meno), Anadolu Efes, Bayern Monaco, mentre gli spagnoli di coach Dusko Ivanonic sono ottavi insieme a Zenit e Valencia con 32 in piena lotta per l’ultimo post per la qualificazione ai playoff.

Sarà una gara molto complicata per l’Olimpia perchè gli spagnoli in Europa vengono da sei vittorie nelle ultime sette e si trovano in un ottimo stato di forma, ma un successo questa sera sarebbe fondamentale per continuare a sognare il secondo/terzo posto. I precedenti in questo millennio sono 18, con un bilancio in perfetta parità; nel match d’andata disputato lo scorso 23 dicembre al Mediolanum Forum, il Baskonia si è imposto per 84-79, spinta dai 16 punti di Zoran Dragic (ex di giornata), dai 15 di Pierria Henry.

Gli arbitri dell’incontro saranno lo sloveno Matej Boltauzer, il turco Emin Mogulkoc e il portoghese Sergio Silva.

Dove vedere Baskonia-Olimpia Milano: 31.a giornata Eurolega

Il match valevole per la 31.a giornata della regular season di Eurolega tra Baskonia-Olimpia Milano con palla a due alle ore 19, non sarà visibile in tv, ma solamente in diretta su Eurosport Player (collegamento ore 18.45), il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dell’Olimpia Milano saranno possibili seguire in diretta gli aggiornamenti live del match.

Ricordiamo che Eurosport Player è disponibile su PC e Mac tramite Google Chrome (dalla versione 51 in poi), Safari (v.10+) e Firefox (v.52+). Inoltre è disponibile per i seguenti dispositivi:

iPhone, iPad e iPod touch con iOS 11+

Smartphone e tablet con Android 5 o versioni successive

Chromecast

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Xbox One e PS4

Smart TV Samsung con Tizen OS

Nvidia Shield TV con Android 6+