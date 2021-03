Olimpia Milano-Fenerbahce: streaming e diretta tv? Dove vedere Eurolega

Questa sera alle ore 20.45 al Mediolanum Forum di Assago (a porte chiuse), Olimpia Milano-Fenerbahce si affronteranno per la 27.a giornata della regular season di Eurolega; sarà un match molto importante in zona playoff visto che i meneghini di coach Ettore Messina sono al secondo posto con 32 punti insieme ai russi del CSKA Mosca (una gara in meno); mentre i turchi di coach Igor Kokoskov sono ottavi con 28 punti e in piena corsa per la qualificazione alla post season. L’Olimpia avendo vinto la gara d’andata ad Istanbul per 79-71 ha una grande occasione di mettere i loro avversari a -6 con gli scontri diretti a favore (dunque +8), dunque un incontro da vincere a tutti i costi approfittando che gli avversari odierni hanno quattro indisponibili: il capitano Melih Mahmutoglu, il play Alex Perez, il giovane Yigit Onan e il lungo Berkay Candan.

Il grande ex della sfida sarà Luigi Datome che ha giocato in maglia gialloblu per cinque stagioni conquistando quattro volte le Final Four di Eurolega, vincendola nel 2017 senza dimenticare tre titoli nazionali e tre coppe di Turchia: complessivamente sono 149 le partite disputate con 1538 punti realizzati. I precedenti in terra lombarda tra le due squadre sono otto, con il Fenerbahce avanti 5-3, anche se l’ultimo incontro al Mediolanum Forum l’ha vinto l’Olimpia, quando nella scorsa stagione (25 ottobre 2019) il risultato finale fu di 87-74.

Venerdì 5 marzo alle ore 19, gli uomini di coach Ettore Messina scenderanno di nuovo in campo e questa volta l’impegno sarà in Lituania contro lo Zalgiris Kaunas, mentre domenica 7 (ore 17) l’appuntamento per il campionato sarà sul campo della Dolomiti Trentino.

Gli arbitri della gara saranno lo sloveno Sasa Pukl, lo spagnolo Carlos Cortes e il francese Joseph Bissang.

Dove vedere Olimpia Milano-Fenerbahce: 27.a giornata Eurolega

Il match valevole per la 24.a giornata della regular season di Eurolega tra Olimpia Milano-Fenerbahce con palla a due alle ore 20.45, non sarà visibile in tv, ma solamente in diretta su Eurosport Player (collegamento ore 20.30), il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dell’Olimpia Milano saranno possibili seguire in diretta gli aggiornamenti live del match.