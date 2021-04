Bayern Monaco-Olimpia Milano, dove vedere gara 3: streaming e diretta tv Eurosport?

Domani sera alle ore 20.45 all’Audi Dome di Monaco Di Baviera, si disputerà il match Bayern Monaco-Olimpia Milano, valevole per gara 3 dei quarti di finale di Eurolega che vede la squadra lombarda di coach Ettore Messina, condurre la serie per 2-0 grazie ai successi per 79-78 e 80-69. Sono state due gare molto differenti dove nella prima i bavaresi di coach Andrea Trinchieri, hanno sciupato un vantaggio di 19 punti (40-21) e alla fine sono stati sconfitti sul fil di sirena per un canestro incredibile di Zach LeDay, mentre nella seconda l’Olimpia ha condotto dall’inizio alla fine dimostrando la sua grande forza che spesso si è vista in campo in questa stagione europea dopo parecchie stagioni negative.

Ricordiamo che la serie è al meglio delle cinque gare e dunque alle scarpette rosse manca solamente un successo per andare alle Final Four di Colonia (28-30 maggio); nell’eventuale semifinale Datome e compagni incontrerebbero la vincente dell’altro quarto che vede opposte Barcellona-Zenit che sono a sorpresa sul risultato di 1-1 con gli spagnoli, che dopo aver dominato la regular season, si sono fatti sorprendere in gara 1 e hanno vinto a fatica quella successiva. Sei teutonici dovessero vincere questa sera, la quarta partita è in programma per venerdì 30, mentre l’eventuale gara 5 si giocherebbe martedì 4 maggio al Mediolanum Forum.

Dove vedere Bayern Monaco-Olimpia Milano, gara 3 quarti di finale Eurolega

L’incontro valevole dei quarti di finale (gara 3) di Eurolega tra Bayern Monaco-Olimpia Milano con palla a due alle ore 20.45, non sarà visibile in tv, ma solamente in diretta su Eurosport Player (collegamento ore 20.30), il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dell’Olimpia Milano saranno possibili seguire in diretta gli aggiornamenti live del match.

Ricordiamo che Eurosport Player è disponibile su PC e Mac tramite Google Chrome (dalla versione 51 in poi), Safari (v.10+) e Firefox (v.52+). Inoltre è disponibile per i seguenti dispositivi:

iPhone, iPad e iPod touch con iOS 11+

Smartphone e tablet con Android 5 o versioni successive

Chromecast

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Xbox One e PS4

Smart TV Samsung con Tizen OS

Nvidia Shield TV con Android 6+

