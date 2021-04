Gara 4 Bayern Monaco-Olimpia Milano: streaming e diretta tv Eurosport? Dove vedere Eurolega

Domani sera alle ore 20.45 all’Audi Dome di Monaco Di Baviera, si disputerà il match Bayern Monaco-Olimpia Milano, valevole per gara 4 dei quarti di finale di Eurolega che vede i lombardi di coach Ettore Messina in vantaggio di 2-1 sui tedeschi di coach Andrea Trinchieri, con quest’ultimi che nel match di ieri sono riusciti ad accorciare le distanze grazie al successo per 85-79 grazie ad un inizio di gara prorompente chiuso con un vantaggio di 14 punti (23-9 il parziale del primo quarto) che l’Olimpia alla fine non è riuscito a ricucire, e soprattutto con un Lulic autore di 27 e grande mattatore della serata.

Milano ora ha il secondo match point, ma dovrà cercare assolutamente di approcciare bene il match come successo nella seconda gara giocata in casa, altrimenti sarà difficile uscire dall’Audi Dome con il pass per le Final Four di Colonia (28-30 maggio), con la vincente di questa serie, che andrà a sfidare con chi avrà la meglio tra Barcellona-Zenit dove gli spagnoli conducono la serie per 2-1 e che domani (ore 19) saranno impegnati a San Pietroburgo per gara 4. Se a vincere fosse i bavaresi, l’appuntamento per la quinta e decisiva sfida sarà per martedì 4 maggio alle ore 20.45 al Mediolanum

Forum di Assago.

Dove vedere Bayern Monaco-Olimpia Milano, gara 4 quarti di finale Eurolega

L’incontro valevole dei quarti di finale (gara 4) di Eurolega tra Bayern Monaco-Olimpia Milano con palla a due alle ore 20.45, non sarà visibile in tv, ma solamente in diretta su Eurosport Player (collegamento ore 20.30), il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dell’Olimpia Milano saranno possibili seguire in diretta gli aggiornamenti live del match.

Ricordiamo che Eurosport Player è disponibile su PC e Mac tramite Google Chrome (dalla versione 51 in poi), Safari (v.10+) e Firefox (v.52+). Inoltre è disponibile per i seguenti dispositivi:

iPhone, iPad e iPod touch con iOS 11+

Smartphone e tablet con Android 5 o versioni successive

Chromecast

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Xbox One e PS4

Smart TV Samsung con Tizen OS

Nvidia Shield TV con Android 6+