Olimpia Milano-Anadolu Efes: streaming e diretta tv Eurosport? Dove vedere Eurolega

Questa sera alle ore 20.45 al Mediolanum Forum di Assago (a porte chiuse), Olimpia Milano-Anadolu Efes si affronteranno per la 34.a ed ultima giornata della regular season di Eurolega; in classifica la squadra turca allenata da Ergin Ateman è ormai aritmeticamente terza a 44 punti, mentre i lombardi di coach Ettore Messina sono al quarto posto con 40 punti insieme a Bayern Monaco, Fenerbahce e Real Madrid con quest’ultime due che ieri hanno terminato la loro stagione affrontandosi con vittoria spagnola ad Istanbul per 97-63.

L’Olimpia ha il destino nelle proprie mani perchè vincendo sarebbe quarta, ma potrebbe esserlo anche con una sconfitta, a patto che vadano ko anche i tedeschi del Bayern Monaco in casa del Barcellona (già primo matematicamente), altrimenti scivolerebbe in quinta posizione; non sarà un’impresa facile visto che l’Efes è stata la squadra migliore del girone di ritorno con un incredibile 14-2, uniche sconfitte subite in trasferta contro Zenit e Bayern Monaco.

Nel match d’andata disputato in Turchia lo scorso 17 dicembre i meneghini si imposero per 72-69 grazie ai 18 punti di Kevin Punter; per quanto riguarda invece i precedenti complessivi, questi vedono l’Anadolu nettamente avanti per 20-9, ricordando che l’Efes nel 1996 conquistò il primo trofeo continentale di una squadra turca vincendo la Coppa Korac contro la Stefanel Milano di Bogdan Tanjević. Gli arbitri dell’incontro saranno lo spagnolo Miguel Angel Perez, il lettone Olegs Latisevs (Lettonia) e il lituano Gytis Vilius.

Di seguito le parole di coach Ettore Messina alla vigilia dell’importante sfida: “Affrontiamo una squadra che ha recuperato da tempo l’altissima qualità di gioco esibita l’anno passato quando aveva dominato la stagione. Ovviamente dovremo cercare di limitare il loro pick and roll, ma è un intento facile da dichiarare e molto più difficile da realizzare sul campo. Però abbiamo lavorato bene negli ultimi giorni in modo migliorare la qualità del nostro rendimento. Purtroppo, saremo probabilmente privi di Kyle Hines per un problema fisico, ma siamo felici di riavere con noi, sia pure con minutaggio ridotto, Malcolm Delaney“.

Dove vedere Olimpia Milano-Anadolu Efes in tv e streaming

Il match valevole per la 34.a ed ultima giornata di Eurolega tra Olimpia Milano-Anadolu Efes con palla a due alle ore 20.45, sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.35.

L’incontro del Mediolanum Forum potrà essere visto sempre in streaming anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player. Il match tra la squadra italiana e quella turca sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport.

Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dell’Olimpia Milano saranno possibili seguire in diretta gli aggiornamenti live del match.

