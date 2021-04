Olimpia Milano-Bayern Monaco, dove vedere gara 2: streaming e diretta tv Eurosport?

Domani sera alle ore 20.45 al Mediolanum Forum di Assago (a porte chiuse) si disputerà il match Olimpia Milano-Bayern Monaco, valevole per gara 2 dei quarti di finale dei playoff di Eurolega. In gara 1 giocata martedì sera la squadra di Ettore Messina ha vinto dopo una rimonta incredibile recuperando dal -17 del primo tempo e segnando il canestro decisivo sul fil di sirena dell’americano Zach LeDay con quest’ultimo miglior marcatore dell’incontro con 17 punti.

L’Olimpia dovrà cercare di evitare black out come quello capitato nel secondo quarto (11-26 il parziale) e vincendo si porterebbe sul 2-0, ottimo viatico per andare a giocare in terra bavarese la settimana prossima dove ricordiamo si disputerà gara 3 mercoledì 28 e l’eventuale gara 4 venerdì 30. La vincente della serie incontrerà nelle Final Four la vincente dell’altra serie che prenderà il via stasera e che vedrà opposte gli spagnoli del Barcellona (vincitore della regular season) e i russi dello Zenit San Pietroburgo.

Gli arbitri della sfida saranno lo sloveno Sasa Pukl, il lettone Olegs Latisevs e il turco Emin Mogulkoc.

Dove vedere Olimpia Milano-Bayern Monaco in tv e streaming

L’incontro valevole dei quarti di finale (gara 2) di Eurolega tra Olimpia Milano-Bayern Monaco con palla a due alle ore 20.45, sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.35. La telecronaca sarà a cura di Andrea Solaini con il commento tecnico dell’ex giocatore Andrea Meneghin.

L’incontro del Mediolanum Forum potrà essere visto sempre in streaming anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player. Il match tra la squadra italiana e quella tedesca sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport.

Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dell’Olimpia Milano saranno possibili seguire in diretta gli aggiornamenti live del match.

Olimpia Milano-Bayern Monaco, highlights gara 1