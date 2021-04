Olimpia Milano-Bayern Monaco: streaming e diretta tv Eurosport? Dove vedere Eurolega, gara 1 playoff

Domani sera alle ore 20.45 al Mediolanum Forum di Assago (a porte chiuse) si disputerà il match Olimpia Milano-Bayern Monaco, valevole per gara 1 dei quarti di finale dei playoff di Eurolega. La regular season terminata ufficialmente la scorsa settimana, ha visto entrambe le squadre terminare appaiate al quarto posto con 42 punti (21 vittorie e 13 sconfitte) ma a prevalere è stata la squadra di coach Ettore Messina (11-6 in casa e 10-7 in trasferta) che rispetto a quella di Andrea Trincheri (13-4 in casa e 8-9 in trasferta), è stata brava a vincere ambedue gli scontri diretti: il primo in Baviera (2 ottobre) per 81-79 dopo un tempo supplementare e il secondo al Forum (21 gennaio) per 75-51.

Dunque l’Olimpia giocherà in questa serie (tre su cinque) le prime due partite in casa (giovedì 22 la seconda), mentre terza ed eventuale quarta gara si disputeranno in Germania (mercoledì 28 e venerdì 30), se fosse invece necessaria gara 5, appuntamento a Milano martedì 4 maggio; per quanto riguarda i precedenti europei, le scarpette rosse conducono per 5-3 (3-1 a Milano, 2-2 a Monaco).

Saranno due gli ex della sfida: Leon Radosevic ha giocato in maglia Olimpia per due stagioni, mentre Malcolm Delaney ha militato nella formazione teutonica una stagione vincendo la Bundesliga (2013-14). Il coach del Bayern, Andrea Trinchieri è milanese e ha allenato nel capoluogo lombardo sia a livello giovanile che come assistente in prima squadra.

Gli arbitri del match saranno lo spagnolo Juan Carlo Garcia, il portoghese Fernando Rocha e il croato Tomislav Hordov.

Dove vedere Olimpia Milano-Bayern Monaco in tv e streaming

L’incontro valevole per la gara 1 dei quarti di finale di Eurolega tra Olimpia Milano-Bayern Monaco con palla a due alle ore 20.45, sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.35. La telecronaca sarà a cura di Andrea Solaini con il commento tecnico degli ex giocatori Andrea Meneghin e Hugo Schonochini con in due che si alterneranno di partita in partita.

L’incontro del Mediolanum Forum potrà essere visto sempre in streaming anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player. Il match tra la squadra italiana e quella turca sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport.

Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dell’Olimpia Milano saranno possibili seguire in diretta gli aggiornamenti live del match.

