Panathinaikos-Olimpia Milano: streaming e diretta tv Eurosport? Dove vedere Eurolega

Questa sera alle ore 20 all’O.A.K.A. Olympic Indoor Hall di Atene si disputerà il match Panathinaikos-Olimpia Milano, valevole per la 33.a giornata di regular season che vede in classifica i lombardi di coach Ettore Messina al quarto posto insieme ai turchi del Fenerbahce con 40 punti, mentre i greci di coach Oded Kattash sono penultimi a 20 punti e da parecchio tempo eliminati dalla corsa playoff.

Dunque ottime possibilità dell’Olimpia di poter continuare a sognare almeno il quarto posto, ma lo dovrà fare senza gli infortunati Evans e Delaney. ai quali va aggiunto Nedovic che dopo l’infortunio non ha potuto ricominciare il processo di recupero causa ondata di Covid-19 all’interno del team. In Eurolega le scarpette rosse vengono da due vittorie consecutive in trasferta contro Baskonia e Stella Rossa, mentre venerdì 9 aprile ci sarà l’ultima sfida della stagione regolare al Mediolanum Forum contro i turchi dell’Anadolu Efes che attualmente ha solo due punti in più e che potrebbe essere decisiva per un ottimo piazzamento finale.

Dal 2000 ad oggi sono diciannove i precedenti con gli ellenici che conducono 13-6; nel match d’andata disputato a Milano lo scorso 3 dicembre, la squadra del Pireo ha avuto la meglio per 80-77 al termine di una partita equilibrata, decisa solo sul filo di lana. Gli arbitri dell’incontro saranno il croato Sreten Radovic, il portoghese Fernando Rocha e lo svedese Saulius Racys.

Dove vedere Panathinaikos-Olimpia Milano: 33.a giornata Eurolega

Il match valevole per la 33.a giornata della regular season di Eurolega tra Panathinaikos-Olimpia Milano con palla a due alle ore 20, non sarà visibile in tv, ma solamente in diretta su Eurosport Player (collegamento ore 19.45), il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dell’Olimpia Milano saranno possibili seguire in diretta gli aggiornamenti live del match.

Ricordiamo che Eurosport Player è disponibile su PC e Mac tramite Google Chrome (dalla versione 51 in poi), Safari (v.10+) e Firefox (v.52+). Inoltre è disponibile per i seguenti dispositivi:

iPhone, iPad e iPod touch con iOS 11+

Smartphone e tablet con Android 5 o versioni successive

Chromecast

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Xbox One e PS4

Smart TV Samsung con Tizen OS

Nvidia Shield TV con Android 6+