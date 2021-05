Olimpia Milano-Barcellona: streaming e diretta tv Eurosport? Dove vedere Final Four Eurolega

Domani sera alle ore 21 alla Lanxess Arena di Colonia si disputerà il match Olimpia Milano-Barcellona, valevole per la seconda semifinale delle Final Four di Eurolega a cui i meneghini mancano dalla stagione 1991-92 e dove cercheranno di conquistare il suo quarto titolo (e sesta finale) dopo quelli vinti nel 1965-66, 1986-87 e 1987-88. Coach Ettore Messina invece è assente da questo palcoscenico dal 2014, ma ne è stato assiduo protagonista per undici volte, con quattro squadre diverse e ottenendo quattro successi (due con la Virtus Bologna e due con il CSKA Mosca). Nei quarti di finale l’Olimpia ha dovuto faticare tantissimo per avere la meglio del Bayern Monaco, serie terminata per 3-2 con vittoria decisiva al Mediolanum Forum per 92-89.

La squadra catalana del coach lituano Šarūnas Jasikevičius partirà con i favori del pronostico avendo chiuso la regular season al primo posto con 48 punti, anche se dovranno essere bravi a gestire la pressione di essere i favoriti che nei quarti di finale gli stava causando subito un brutto scherzo, visto che ci sono volute cinque partite per avere la meglio dello Zenit San Pietroburgo, che aveva finito la stagione all’ottavo posto.

Nei due precedenti stagionali i blaugrana hanno sempre vinto in maniera molto netta: l’11 dicembre per 87-71 in casa e il 19 marzo per 72-56 in trasferta; nell’era moderna sono invece sedici le sfide tra le due squadre, con il Barcellona avanti per 10-6.

La vincente di questa seconda semifinale, si giocherà il titolo di campione d’Europa (domenica 30, ore 20.30) contro chi avrà la meglio della prima semifinale che vedrà in campo Cska Mosca-Anadolu Efes, arrivate rispettivamente seconda e terza in regular season, mentre le due perdenti si affronteranno per la finale del terzo posto (domenica 30, ore 17.30).

Dove vedere Olimpia Milano-Barcellona, Final Four Eurolega

Il match Olimpia Milano-Barcellona, seconda semifinale di Eurolega con palla a due alle ore 21, non sarà visibile in tv, ma solamente in diretta su Eurosport Player (collegamento ore 20.45), il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dell’Olimpia Milano saranno possibili seguire in diretta gli aggiornamenti live del match.

Ricordiamo che Eurosport Player è disponibile su PC e Mac tramite Google Chrome (dalla versione 51 in poi), Safari (v.10+) e Firefox (v.52+). Inoltre è disponibile per i seguenti dispositivi:

iPhone, iPad e iPod touch con iOS 11+

Smartphone e tablet con Android 5 o versioni successive

Chromecast

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Xbox One e PS4

Smart TV Samsung con Tizen OS

Nvidia Shield TV con Android 6+