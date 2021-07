Euro2020, formazioni Belgio-Italia: le scelte di Mancini, statistiche e dettagli

Euro2020 – formazioni Belgio-Italia, gli azzurri di Mancini affronteranno il Belgio nella giornata di domani 2 luglio alle ore 21:00, direttamente Allianz Arena di Monaco di Baviera. L’Italia dopo il match vinto contro l’Austria per 2-1 si toglie di dosso una grande paura, vincendo ai supplementari con i gol di Chiesa e Pessina. Il Belgio di Martinez butta fuori dall’Europeo il Portogallo di CR7, ma 2 possibili assenze potrebbero avvantaggiare l’Italia: Kevin de Bruyne e Eden Hazard. Manca poco al grande match, in palio c’è un posto in semifinale.

Secondo il tabellone di Euro 2020, chi vincerà affronterà Spagna o Svizzera. Prima, però, c’è un grande scoglio da superare!

Euro2020 formazioni Belgio-Italia

Chiellini torna in campo e lo rivedremo venerdì a Monaco di Baviera contro il Belgio. Il centrale difensivo azzurro, nella seduta di allenamento di ieri pomeriggio a Coverciano, è stato a lungo provato al fianco di Leonardo Bonucci al centro della difesa. Difesa che si completa con Di Lorenzo e Spinazzola. Donnarumma in porta. Mancini continua a lavorare sull’aspetto tattico, in centrocampo confermati Locatelli, Jorginho e Barella. Mentre il tridente sarà ancora formato da Chiesa, Immobile e Insigne.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Immobile, Insigne.

Belgio (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; Mertens, Lukaku, Carrasco.