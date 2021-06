Ottavi Euro 2020: dove si piazzano le migliori terze nel tabellone?

Col doppio incontro del gruppo A di oggi, Italia Galles e Svizzera Turchia, inizia l’ultima giornata dei gironi di Euro2020. Ciò significa che si avranno i nomi delle prime qualificate che andranno a riempire il tabellone degli ottavi di finale. I più curiosi di voi avranno notato che i posti assegnati alle migliori terze, derivanti dalla classifica avulsa tra tutti e sei i gruppi degli Europei, vedono diverse possibilità.

La domanda che quindi iniziamo a farci, dati per assodati i criteri di assegnazione dei quattro posti alle migliori terze, è come viene assegnato loro il posto negli ottavi. Per capirlo bene è utilissimo consultare il regolamento degli Europei, unica fonte certa da cui attingere le notizie certe in merito ad ogni norma della competizione.

Tabella degli incastri delle migliori terze agli ottavi

Scorrendo il suddetto regolamento, consultabile direttamente dal sito della Uefa, si arriva a pagina 19 del capitolo Competition System. Al punto 21.05 troverete la tabella che descrive inequivocabilmente tutti i possibili incroci delle migliori terze agli ottavi di finale.

È utile partire da un presupposto base: l’inserimento in tabellone deriva esclusivamente dai gironi di provenienza delle migliori terze. Ciò significa che, ai fini del piazzamento di una terza contro un’avversaria o un’altra, non ha alcuna rilevanza il numero di punti, di gol, di differenza reti o similari. Il destino di una nazionale che giunge terza, e viene ripescata, è già segnato in base alla tabella che segue:



Nella prima colonna trovate i gruppi di provenienza delle migliori terze, mentre in quelle seguenti gli incastri consequenziali in base ai differenti scenari. La dicitura WB, WC, WE, WF sta per Winner of group B, C, E ed F. Questo perché, ricordiamolo, le vincenti dei gruppi A e D non incontrano una terza, bensì una seconda.

Regole per la classifica delle terze

Dopo aver focalizzato l’attenzione sugli incroci effettivi delle migliori terze negli ottavi degli Europei 2021, è il momento di ricordare come verrà stilata la classifica di queste. I criteri per stabilire l’ordine delle terze classificate sono 6. Eccoli elencati dal primo all’ultimo per importanza:

numero di punti fatti nel proprio girone differenza reti numero di gol segnati numero di vittorie nel proprio girone classifica disciplina* posizione nel ranking per nazioni Uefa

*Questo criterio è il meno intuitivo perché consiste in una classifica di cui si tiene scarsamente conto di solito. Si basa sul numero di cartellini che vengono sventolati ai calciatori di una nazionale secondo il seguente criterio:

– espulsione diretta o per doppia ammonizione: 3 punti

– ammonizione: 1 punto

Logicamente la squadra che avrà il punteggio più basso sarà anche quella che è stata maggiormente corretta. Quindi avere pochi punti significa essere meglio piazzata in questa speciale graduatoria.