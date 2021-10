Bayern Monaco-Olimpia Milano, streaming e diretta tv: dove vedere Eurolega

Questa sera alle ore 20.45 all’Audi Dome si disputerà il match Bayern Monaco-Olimpia valevole per la sesta giornata di regular season di Eurolega che vede in classifica i meneghini a punteggio pieno insieme insieme al Barcellona, mentre i bavaresi al penultimo posto con solo due punti ottenuti proprio nell’ultima gara giocata a Kaunas contro lo Zalgiris (75-73 il finale).

Le due squadre tornano ad affrontarsi dopo i quarti di finale dei playoff della scorsa edizione di Eurolega che videro prevalere i meneghini in cinque partite, dove per tutta la serie si registrarono solo successi casalinghi. Coach Ettore Messina, dovrà fare a meno degli infortunati Riccardo Moraschini e Malcolm Delaney. Gli arbitri della sfida saranno il croato Sreten Radović, Juan Carlos Garcia e lo svedese Saulius Racys.

Dove vedere Bayern Monaco-Olimpia Milano in tv e streaming

Il match valevole per la sesta giornata della regular season di Eurolega tra Bayern Monaco-Olimpia Milano con palla a due alle ore 20.45, sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204 di Sky, disponibile su satellite e fibra ottica) con la telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e il commento tecnico dell’ex cestista Andrea Pessina.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

Una novità importante riguardante questa stagione, è quella che i match dell’Olimpia Milano saranno visibili anche su Eleven Sports che ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le partite. Per seguire l’incontro dell’Audi Dome bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

