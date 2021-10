Olimpia Milano-Stella Rossa, streaming e diretta tv: dove vedere Eurolega

Questa sera alle ore 20.30 al Mediolanum Forum di Assago si disputerà il match Olimpia Milano-Stella Rossa, valevole per la settima giornata di regular season di Eurolega che vede in classifica i meneghini al secondo posto con 10 punti dietro la capolista Barcellona a punteggio pieno, mentre i serbi all’undicesimo posto con 4 punti, ma che viene da tre ko consecutivi contro CSKA Mosca, Alba Berlino e Monaco.

Nella scorsa stagione di Eurolega ci fu un successo per parte ottenuto sempre in trasferta: i serbi espugnarono il Forum per 87-79 (18 novembre), invece i meneghini vinsero a Belgrado (30 marzo) con un perentorio 93-72. Gli arbitri della sfida saranno il croato Damir Javor, il francese Mehdi Difallah e il greco Vassilis Pitsilkas.

Queste le parole di coach Ettore Messina alla vigilia dell’incontro: “Come tutte le partite di Eurolega mi aspetto una gara dura, soprattutto perchè è la seconda di una settimana con due impegni ravvicinati e quindi molto severa. Noi veniamo dalla prima sconfitta della stagione ed è un bene avere la possibilità di rifarci giocando davanti al nostro pubblico“.

Dove vedere Olimpia Milano-Stella Rossa in tv e streaming

Il match valevole per la settima giornata della regular season di Eurolega tra Olimpia Milano-Stella Rossa con palla a due alle ore 20.30, sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena (canale 204 di Sky, disponibile su satellite e fibra ottica) con collegamento a partire dalle ore 20: la telecronaca sarà a cura di Flavio Tranquillo e il commento tecnico dell’ex cestista Andrea Pessina.

Una novità importante riguardante questa stagione, è quella che i match europei dell’Olimpia Milano saranno visibili anche su Eleven Sports che ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le partite. Per seguire l’incontro del Mediolanum Forum, bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

Stagione 2020-21, Stella Rossa-Olimpia Milano72-93: gli highlights