Dove vedere Eurolega 2023/24, streaming gratis e diretta TV in chiaro?

Presentazione e come seguire in tv e streaming l'edizione 2023/24 di Eurolega che vedrà al via diciotto squadre con le due italiane, Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le prime sei saranno direttamente qualificate per i playoff, quelle dal 7° al 10° posto, si giocheranno gli ultimi due posti disponibili.

Giovedì 5 ottobre partirà con la prima giornata l'edizione di Eurolega 2023/24 che vedrò ai nastri di partenza diciotto squadre comprese le italiane Olimpia Milano e Virtus Bologna.



Da quest'anno ci sarà un nuovo regolamento per quanto riguarda i playoff, dove le prime sei si qualificheranno direttamente, mentre dal settimo al decimo posto si giocheranno gli ultimi due posti disponibili.

La 7° affronterà la 8°: la vincente accede al tabellone playoff da settima. La 9° sfiderà la 10°: la perdente è eliminata, la vincente affronta la perdente della gara 7°-8° per entrare nel tabellone playoff da ottava. Sono tutte gare ad eliminazione diretta, tutte sul campo della squadra meglio classificata al termine della regular season.

Eurolega 2023/24, prima giornata

Giovedì 5

Crvena Zvezda – Lyon-Villeurbanne 19:00

Maccabi Playtika Tel Aviv – KK Partizan 20:05

Virtus Bologna – Zalgiris Kaunas 20:30

FC Bayern München – ALBA Berlin 20:30

Barcelona – Anadolu Efes 20:30

Venerdì 6

Fenerbahçe Beko – Olimpia Milano 19:45

Panathinaikos – Olympiacos 20:15

Club Deportivo Baskonia – Real Madrid 20:30

Valencia Basket – Monaco 20:30

Dove vedere Eurolega 2023/24 in tv e streaming

La stagione di Eurolega sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena (ch. 204), con collegamento a partire dalle ore 20.25. Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su NOW TV, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

