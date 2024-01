Barcellona-Virtus Bologna, dove vedere la gara di Eurolega: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV e streaming

La gara tra queste due squadre sarà valida per il ventiquattresimo turno dell'edizione 2023/24 dell'Eurolega. Il Barcellona di Roger Grimau affronterà la Virtus Bologna di Luca Banchi mercoledì 31 gennaio 2024; palla a due prevista per le 20:30 al Palau Blaugrana.

Barcellona-Virtus Bologna, dove vederla? La sfida di Eurolega, valida per il ventiquattresimo turno della massima competizione cestistica europea, vedrà contrapposta la squadra di Roger Grimau a quella di Luca Banchi. Le 2 squadre occupano posizioni simili nella classifica, questo match potrebbe essere dunque decisivo per il piazzamento di fine stagione regolare: la squadra emiliana occupa attualmente il terzo posto nella graduatoria dell'Eurolega con un record di 15-8, mentre gli spagnoli si trovano secondi, a fronte di un ammontare di vittorie e sconfitte pari a quello dei ragazzi allenati da coach Banchi.

La Virtus è reduce da una vittoria in LBA grazie ad un netto 101-89 maturato nella gara contro Napoli, partita che ha permesso ai vice-campioni d'Italia di salire a 13 vittorie in 18 partite e mantenere la distanza di una partita dalla capolista Brescia. Anche il Barcellona ha recentemente vinto in campionato: il successo contro il Palencia è servito ai ragazzi di Grimau per ottenere un altro risultato positivo in Liga ACB, lega nella quale i blaugrana si trovano al terzo posto grazie alle 14 vittorie accumulate in 20 partite totali.

Dove vedere Barcellona-Virtus Bologna in TV e streaming

La gara di mercoledì 31 gennaio, la cui palla a due sarà alzata alle 20:30, sarà disponibile sia su Sky, con relative piattaforme di streaming, che su Dazn. Il primo emittente trasmetterà la partita in TV su Sky Sport Uno, ma la visione della stessa sarà appunto disponibile anche attraverso le piattaforme di Sky Go e NOW TV. Per accedere a questi servizi sarà necessario scaricare l'apposita applicazione nel caso dei dispositivi mobili quali smartphone e tablet, mentre da PC basterà l'accesso ai siti ufficiali delle rispettive piattaforme. Anche Dazn trasmetterà la sfida, con il servizio che offrirà in streaming Barcellona-Virtus Bologna attraverso la propria applicazione, scaricabile sullo store di smartphone e tablet, e sul proprio sito www.dazn.com.