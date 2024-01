Valencia-Olimpia Milano, dove vedere la gara di Eurolega: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV e streaming

La gara tra queste due squadre sarà valida per il ventiduesimo turno dell'edizione 2023/24 dell'Eurolega. Il Valencia di Alex Mumbrù affronterà l'Olimpia Milano di Ettore Messina venerdì 19 gennaio 2024 alle ore 20:30, al Pabellon Municipal Fuente San Luis.

Valencia-Olimpia Milano, dove vederla? La sfida di Eurolega, valida per il ventiduesimo turno della massima competizione cestistica europea, vedrà contrapposta la squadra di Alex Mumbrù a quella di Ettore Messina. Entrambe le squadre si trovano appena fuori dalla zona Play-in: la squadra di Giorgio Armani occupa attualmente il 12esimo posto nella graduatoria dell'Eurolega con un record di 9-12, mentre gli spagnoli si trovano 11esimi, a fronte di 10 vittorie e 11 sconfitte in 21 partite disputate sin qui.

L'Olimpia è reduce dalla decima vittoria in LBA di questa stagione grazie al risultato di 83-82 maturato domenica scorsa contro Tortona, mentre in campo europeo gli uomini di Messina dovranno riscattare il passo falso della scorsa settimana, quando lo Stella Rossa è riuscito ad imporsi al Mediolanum Forum per 62-76. Anche il Valencia ha recentemente vinto in campionato: il successo contro il Breogan è servito ai ragazzi di Mumbrù per ottenere l'11esima vittoria in 18 partite di Liga ACB. Per quanto riguarda l'Eurolega, l'ultimo turno ha portato una sconfitta per mano del Real Madrid, squadra saldamente al comando della classifica.

La gara di venerdì 19 gennaio, la cui palla a due sarà alzata alle 20:30, sarà disponibile sia su Sky, con relative piattaforme di streaming, che su Dazn. Il primo emittente trasmetterà la partita in TV su Sky Sport Uno, ma la visione della stessa sarà appunto disponibile anche attraverso le piattaforme di Sky Go e NOW TV. Per accedere a questi servizi sarà necessario scaricare l'apposita applicazione nel caso dei dispositivi mobili quali smartphone e tablet, mentre da PC basterà l'accesso ai siti ufficiali delle rispettive piattaforme. Anche Dazn trasmetterà la sfida, con il servizio che offrirà in streaming Valencia-Olimpia Milano attraverso la propria applicazione, scaricabile sullo store di smartphone e tablet, e sul proprio sito www.dazn.com.