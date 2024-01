Virtus Bologna-Asvel Villeurbanne, dove vedere la gara di Eurolega: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV e streaming

La gara tra queste due squadre sarà valida per il ventiduesimo turno dell'edizione 2023/24 dell'Eurolega. La Virtus Bologna di Luca Banchi affronterà l'Asvel Villeurbanne di Pierric Poupet giovedì 18 gennaio 2024 alle ore 20:30, alla Segafredo Arena.

Virtus Bologna-Asvel Villeurbanne, dove vederla? La sfida di Eurolega, valida per il ventiduesimo turno della massima competizione cestistica europea, vedrà contrapposta la squadra di Luca Banchi a quella di Pierric Poupet. Le due compagini sono accomunate dall'aver cambiato allenatore negli scorsi mes: l'ex coach della Lettonia ha infatti sostituito Sergio Scariolo prima che iniziasse la stagione, mentre nel caso dei francesi sono già 2 i cambi effettuati in panchina. Ad iniziare la stagione era stato T.J. Parker, fratello della leggenda dei San Antonio Spurs ed ora presidente della squadra di Villeurbanne Tony Parker, rimpiazzato poi da Gianmarco Pozzecco, a cui è infine succeduto Poupet, attuale allenatore.

A livello di risultati in Eurolega le due squadre sono però agli antipodi: la Virtus, vera e propria sorpresa di questo inizio di stagione, ha un record di 14-7 e si trova dietro solamente a Real Madrid e Barcellona nella graduatoria della competizione, mentre l'Asvel si trova al penultimo posto, sopra all'Alba Berlino di Procida e Spagnolo, con uno score di 4 vittorie e 17 sconfitte.

Dove vedere Virtus Bologna-Asvel Villeurbanne in TV e streaming

La gara di giovedì 18 gennaio, la cui palla a due sarà alzata alle 20:30, sarà disponibile sia su Sky, con relative piattaforme di streaming, che su Dazn. Il primo emittente trasmetterà la partita in TV su Sky Sport Uno, ma la visione della stessa sarà appunto disponibile anche attraverso le piattaforme di Sky Go e NOW TV. Per accedere a questi servizi sarà necessario scaricare l'apposita applicazione nel caso dei dispositivi mobili quali smartphone e tablet, mentre da PC basterà l'accesso ai siti ufficiali delle rispettive piattaforme. Anche Dazn trasmetterà la sfida, con il servizio che offrirà in streaming Virtus Bologna-Asvel Villeurbanne attraverso la propria applicazione, scaricabile sullo store di smartphone e tablet, e sul proprio sito www.dazn.com.