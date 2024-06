Virtus Bologna-Valencia, dove vedere la gara di Eurolega: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV e streaming

La gara tra queste due squadre sarà valida per il ventisettesimo turno dell'edizione 2023/24 dell'Eurolega. La Virtus Bologna di Luca Banchi affronterà il Valencia di Alex Mumbrù giovedì 29 febbraio 2024; palla a due prevista per le 20:30 alla Segafredo Arena.

Virtus Bologna-Valencia, dove vederla? La sfida di Eurolega, valida per il ventisettesimo turno della massima competizione cestistica europea, vedrà contrapposta la squadra di Luca Banchi a quella di Alex Mumbrù. Le 2 squadre occupano zone diverse della classifica: la squadra emiliana è attualmente al quinto posto nella graduatoria di Eurolega in piena zona Playoff con un record di 16-10, mentre gli spagnoli si trovano noni, a fronte di 13 vittorie e altrettante sconfitte accumulate in 26 partite.

La Virtus è reduce da una sconfitta nelle Final Eight per 72-81 maturato nella gara contro Reggio Emilia, partita che ha eliminato al primo turno i vice-campioni d'Italia dalla competizione vinta poi da Napoli in finale contro l'Olimpia Milano. Anche il Valencia ha recentemente subito una sconfitta in coppa: il successo del Real Madrid nelle semifinali della Copa del Rey ha impedito ai ragazzi di Mumbrù di trionfare nella competizione. I blancos sono poi anche stati in grado di portarsi a casa la coppa grazie alla vittoria per 96-85 in finale contro il Barcellona.

Dove vedere Virtus Bologna-Valencia in TV e streaming

La gara di giovedì 29 febbraio, la cui palla a due sarà alzata alle 20:30, sarà disponibile sia su Sky, con relative piattaforme di streaming, che su DAZN. Il primo emittente trasmetterà la partita in TV sui propri canali Sky Sport, ma la visione della stessa sarà appunto disponibile anche attraverso le piattaforme di Sky Go e NOW TV. Per accedere a questi servizi sarà necessario scaricare l'apposita applicazione nel caso dei dispositivi mobili quali smartphone e tablet, mentre da PC basterà l'accesso ai siti ufficiali delle rispettive piattaforme. Anche DAZN trasmetterà la sfida, con il servizio che offrirà in streaming Virtus Bologna-Valencia attraverso la propria applicazione, scaricabile sullo store di smartphone e tablet, e sul proprio sito www.dazn.com.