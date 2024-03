Virtus Bologna-Panathinaikos, dove vedere la gara di Eurolega: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV e streaming

La gara tra queste due squadre sarà valida per il trentaduesimo turno dell'edizione 2023/24 dell'Eurolega. La Virtus Bologna di Luca Banchi affronterà il Panathinaikos di Ergin Ataman venerdì 29 marzo 2024; palla a due prevista per le 20:30 alla Segafredo Arena.

Virtus Bologna-Panathinaikos, dove vederla? La sfida di Eurolega, valida per il trentaduesimo turno della massima competizione cestistica europea, vedrà contrapposta la squadra di Luca Banchi a quella di Ergin Ataman. Le 2 squadre occupano zone diverse della classifica: la squadra emiliana è attualmente all'ottavo posto nella graduatoria di Eurolega, in piena zona Play-in con un record di 17-14, mentre i turchi si trovano secondi, a fronte di 20 vittorie e 11 sconfitte accumulate in 31 partite.

La Virtus è reduce da una vittoria importante in LBA contro Brescia: la gara di lunedì è servita alle V nere per agganciare la squadra lombarda in cima alla classifica grazie alle 17 vittorie ottenute in 24 partite disputate sin qui in campionato. Sono invece 4 le vittorie consecutive di Nunn e compagni, di cui 2 nel campionato greco e 2 in Eurolega contro Stella Rossa e Barcellona. Quest'ultima gara in particolare ha permesso alla squadra di Ataman di salire al secondo posto nella classifica della più importante competizione cestistica europea, pareggiando il conto delle vittorie dei blaugrana.

Dove vedere Virtus Bologna-Panathinaikos in TV e streaming

La gara di venerdì 29 marzo, la cui palla a due sarà alzata alle 20:30, sarà disponibile sia su Sky, con relative piattaforme di streaming, che su DAZN. Il primo emittente trasmetterà la partita in TV sui propri canali Sky Sport, ma la visione della stessa sarà appunto disponibile anche attraverso le piattaforme di Sky Go e NOW TV. Per accedere a questi servizi sarà necessario scaricare l'apposita applicazione nel caso dei dispositivi mobili quali smartphone e tablet, mentre da PC basterà l'accesso ai siti ufficiali delle rispettive piattaforme. Anche DAZN trasmetterà la sfida, con il servizio che offrirà in streaming Virtus Bologna-Panathinaikos attraverso la propria applicazione, scaricabile sullo store di smartphone e tablet, e sul proprio sito www.dazn.com.