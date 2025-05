Anadolu Efes-Virtus Bologna, dove vedere la gara di Eurolega: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV e streaming

La gara tra queste due squadre sarà valida per il play-in dell'edizione 2023/24 dell'Eurolega. L'Anadolu Efes di Tomislav Mijatovic affronterà La Virtus Bologna di Luca Banchi martedì 16 aprile 2024; palla a due prevista per le 20:00 al Sinan Erdem Dome.

Anadolu Efes-Virtus Bologna, dove vederla? La sfida di Eurolega, valida per il primo turno di play-in della massima competizione cestistica europea, vedrà contrapposta la squadra di Luca Banchi a quella di Tomislav Mijatovic. Le 2 squadre si contenderanno la possibilità di giocarsi l'ultimo spot ai playoff nel secondo turno di questo mini-torneo: la squadra emiliana ha infatti chiuso la stagione regolare al decimo posto della graduatoria di Eurolega, mentre i turchi sono finiti una posizione sopra e avranno dunque il vantaggio del fattore campo in questa gara. La vincente di questa sfida affronterà la perdente tra Maccabi Tel Aviv e Baskonia, mentre chi uscirà sconfitto dovrà abbandonare l'attuale edizione della competizione.

La Virtus è reduce dalla vittoria casalinga in campionato contro Cremona. Il successo degli uomini di Banchi ha permesso alle V nere di mantenere invariata la distanza dalla capolista Brescia a 3 giornate dalla fine della stagione regolare di LBA. Sta vivendo un grande periodo di forma l'Efes, che attualmente cavalca una striscia vincente di 10 partite tra campionato ed Eurolega. Il cambio di allenatore e il ritorno di alcuni elementi-chiave del roster dei turchi sembra aver dato nuova linfa alla squadra di Mijatovic.

Dove vedere Anadolu Efes-Virtus Bologna in TV e streaming

La gara di martedì 16 aprile, la cui palla a due sarà alzata alle 20:00, sarà disponibile sia su Sky, con relative piattaforme di streaming, che su DAZN. Il primo emittente trasmetterà la partita in TV sui propri canali Sky Sport, ma la visione della stessa sarà appunto disponibile anche attraverso le piattaforme di Sky Go e NOW TV. Per accedere a questi servizi sarà necessario scaricare l'apposita applicazione nel caso dei dispositivi mobili quali smartphone e tablet, mentre da PC basterà l'accesso ai siti ufficiali delle rispettive piattaforme. Anche DAZN trasmetterà la sfida, con il servizio che offrirà in streaming Anadolu Efes-Virtus Bologna attraverso la propria applicazione, scaricabile sullo store di smartphone e tablet, e sul proprio sito www.dazn.com.