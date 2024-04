Olimpia Milano-Virtus Bologna, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Eurolega

Presentazione e come seguire in tv e streaming il derby italiano di Eurolega tra Olimpia Milano-Virtus Bologna, in programma venerdì 5 aprile alle ore 20.30 al Mediolanum Forum di Assago. All'andata (14 novembre) vittoria dei felsinei con il risultato di 86-79.

Domani sera alle ore 20.30 al “Mediolanum Forum” di Assago (Milano) si disputerà il match Olimpia Milano-Virtus Bologna, valevole per la 33.a giornata di Eurolega, che in classifica vede i felsinei all'ottavo posto con 34 punti e già qualificati aritmeticamente per il play-in, mentre i lombardi sono dodicesimi con 28 punti e a -2 dall'ultimo posto utile per la post season (il decimo), occupato dall'Efes Pilsen (30 punti); dunque saranno costretti a vincere gli ultime due incontri e sperare in risultati positivi dagli altri campi. Tra Supercoppa italiana, campionato ed Eurolega in questa stagione le due squadre si sono già affrontate quattro volte e il bilancio pende a favore degli emiliani, sconfitti solo nella gara di andata in campionato.

COME FUNZIONA IL PLAY-IN

È la novità della stagione: una soluzione per rendere più attrattiva la regular season e coinvolgere più squadre fino alla fine. Prevede tre "spareggi":

7^ vs 8^: chi vince, va ai playoff. Chi perde, gioca l'ultimo spareggio 9^ vs 10^: chi vince, gioca l'ultimo spareggio. Chi perde, è eliminato La perdente del 1° spareggio contro la vincente del 2° spareggio. Chi vince, va ai playoff. Chi perde, è eliminato

La vincente del 1° spareggio va ai playoff con la 2^ classificata della regular season, quella del 3° spareggio con la 1^

Dove vedere Olimpia Milano-Virtus Bologna in tv e streaming

Il match di Eurolega (33.a giornata, ore 20.30) Olimpia Milano-Virtus Bologna, sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre), con collegamento a partire dalle ore 20.25.

Per gli abbonati di Sky (da più di un anno) la sfida cestistica sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su NOW TV, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

L'incontro di Eurolega si potrà seguire sulla piattaforma DAZN: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

