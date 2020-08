Playoff Nba 2020: ecco il calendario completo delle serie del 1° turno

Ieri sera con la vittoria nella Western Conference di Portland Trail Blazers che ha avuto la meglio di Memphis Grizzlies nel Play In, il tabellone dei playoff Nba è finalmente completo e domani sera ci sarà il via alla caccia all’Anello, che ricordiamo nella scorsa stagione è stato vinto dai Toronto Raptors che in finale batterono i campioni in carica dei Golden State Warriors per 4-2.

Ovviamente sarà una post season particolare visto che tutte le squadre hanno ripreso a giocare (31 luglio) a porte chiuse al World Disney Resort di Orlando e dunque senza quel fattore campo che poteva essere importante.

Domani si disputeranno gara 1 di quattro incontri (due per Conference) e stessa cosa martedì: i primi a scendere in campo saranno Denver-Utah (19:30 italiane), con a seguire Toronto-Brooklin (ore 22:00), Boston Celtics-Philadelphia 76ers (ore 00:30) e per finire Los Angeles Clippers-Dallas (ore 03:00 italiane).

Martedì invece faranno il loro esordio nei playoff le altre otto squadre; di seguito riportiamo il calendario completo di tutte le serie del 1° turno.

Playoff Nba 2020: calendario 1° turno (orario italiano)

GARA 1

Lunedì 17 agosto

ore 19:30 Denver-Utah

ore 22 Brooklyn-Toronto

ore 0.30 Boston-Philadelphia

ore 3 LA Clippers-Dallas

Martedì 18 agosto

ore 19.30 Milwaukee-Orlando

ore 22 Miami-Indiana

ore 0.30 Houston-Oklahoma City

ore 3 Lakers-Portland

GARA 2

Mercoledì 19 agosto

ore 19.30 Toronto-Brooklyn

ore 22 Denver-Utah

ore 0.30 Boston-Philadelphia

ore 3 LA Clippers-Dallas

ore 19 Miami-Indiana

ore 21:30 Houston-Oklahoma City

ore 24 Milwaukee-Orlando

ore 3 Lakers-Portland

GARA 3

Venerdì 21 agosto

ore 19:30 Brooklyn-Toronto

ore 22 Denver-Utah

ore 0:30 Philadelphia-Boston

ore 3 Dallas-LA Clippers

Sabato 22 agosto

ore 19 Orlando-Milwaukee

ore 21:30 Indiana-Miami

ore 24 Oklahoma City-Houston

ore 3 Portland-Lakers

GARA 4

Domenica 23 agosto

ore 19 Philadelphia-Boston

ore 21:30 Dallas-LA Clippers

ore 0:30 Brooklyn-Toronto

ore 3 Utah-Denver

Lunedì 24 agosto

ore 19:30 Orlando-Milwaukee

ore 22 Oklahoma City-Houston

ore 0:30 Indiana-Miami

ore 3 Portland-Lakers

GARA 5

Martedì 25 agosto

Se necessarie: Toronto-Brooklyn, Boston-Philadelphia, Denver-Utah e LA Clippers-Dallas. Orario da definire

Mercoledì 26 agosto

Se necessarie: Milwaukee-Orlando, Miami-Indiana, Houston-Oklahoma City e Lakers-Portland. Orario da definire

GARA 6

Giovedì 27 agosto

Se necessarie: Toronto-Brooklyn, Boston-Philadelphia, Denver-Utah e LA Clippers-Dallas. Orari da stabilire. Orario da definire

Venerdì 28 agosto

Se necessarie: Milwaukee-Orlando, Miami-Indiana, Houston-Oklahoma City e Lakers-Portland. Orario da definire



GARA 7

Sabato 29 agosto

Se necessarie. Toronto-Brooklyn, Boston-Philadelphia, Denver-Utah e LA Clippers-Dallas. Orario da definire

Domenica 30 agosto

Se necessarie. Milwaukee-Orlando, Miami-Indiana, Houston-Oklahoma City e Lakers-Portland. Orario da definire